Olhando para a lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo, é notório que a percentagem feminina é muito reduzida. Segundo um estudo da Wealth-X, apenas 11,9% das mulheres pertencem ao grupo dos que têm mais de mil milhões. Ainda assim, estas empreendedoras self-made ou herdeiras de grandes fortunas não deixam de possuir quantias inimagináveis. De acordo com um artigo do Visual Capitalist, é nos Estados Unidos, na Europa e na China que se encontram as mais afortunadas do nosso planeta. O México, o Chile, a Índia, Hong Kong e a Austrália também são casa de algumas destas mulheres.

Mas, afinal, quem está no top? A mais rica do mundo é a francesa Françoise Bettencourt Meyers e a sua família, que detêm 33% das ações da marca L'Oréal. Em segundo lugar está Alice Walton, da Walmart, a cadeia de supermercados americana da qual a sua família (a mais rica do mundo) possui 50% das ações. O império Walmart fechou o ano fiscal de 2020 com 524 mil milhões de dólares (433 mil milhões de euros). A fechar o pódio está também uma norte-americana, a famosa MacKenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos, fundador da plataforma de e-commerce Amazon. Depois do divórcio, Scott ficou com 4% das ações da gigante tecnológica, no valor de 38,3 mil milhões de dólares (31,6 mil milhões de euros).

Ranking completo das 50 mulheres mais ricas do mundo (em mil milhões euros):

1 – François Bettencourt Meyers e a família – ~59 mil milhões de euros – França – L'Óreal

2 – Alice Walton – ~56,2 mil milhões de euros – EUA - Walmart

3 – MacKanzie Scott – ~45,4 mil milhões de euros – EUA - Amazon

4 – Julia Koch e a família – ~37,1 mil milhões de euros – EUA - Koch Industries

5 – Yang Huiyan e a família – ~25,9 mil milhões de euros – China - Country Garden Holdings (imobiliário)

6 – Jaqueline Mars – ~23,9 mil milhões de euros – EUA - Mars

7 – Susanne Klatten – ~21,3 mil milhões de euros – Alemanha - Atlanta AG e BMW

8 – Zhong Huijuan – ~19,4 mil milhões de euros – China - Hansoh Pharmaceutical Group

9 – Laurene Powell Jobs e a família – ~18,27 mil milhões de euros – EUA - Apple

10 – Iris Fontbona e a família – ~17,4 mil milhões de euros – Chile - Antofagasta PLC

11 – Zhou Qunfei e a família – ~15,4 mil milhões de euros – Hong Kong - Lens Technology

12 – Fan Hongwei e a família – ~14,8 mil milhões de euros – China - Hengli Petrochemical

13 – Gina Rinehart – ~14,4 mil milhões de euros – Austrália - Hancock Prospecting

14 – Charlene de Carvalho-Heineken e família – ~14.1 mil milhões de euros – Baixos - Heineken

15 – Wu Yajun – ~13,5 mil milhões de euros – China - Longfor Properties

16 – Abigail Johnson – ~12,4 mil milhões de euros – EUA - Fidelity Investments Personal and Workplace Investing

17 – Kristen Rausing – ~11,2 mil milhões de euros – Suécia - Tetra Laval

18 – Kwong Siu-hing – ~10,7 mil milhões de euros – Hong Kong - Sun Hung Kai Properties

19 – Lu Zhongfang – ~10,5 mil milhões de euros – China - Offcn Education

20 – Wang Laichun – ~10,5 mil milhões de euros – China - Luxshare Precision Industry

21 – Cheng Xue – ~8,9 mil milhões de euros – China - Foshan Haitian Flavoring & Food

22 – Massimiliana Landini Aleotti e a família – ~8,8 mil milhões de euros – Itália - Menarini (farmaceutica)

23 – Denise Coates – ~8,9 mil milhões de euros – Reino Unido - Bet365

24 – Lam Wai Ying – ~7,5 mil milhões de euros – Hong Kong - Biel Crystal Manufactory

25 – Ann Walton Kroenke – ~7,5 mil milhões de euros – EUA - Walmart

26 – Savitri Jindal e a família – ~7,2 mil milhões de euros – Índia - Jindal Steel & Power Limited

27 – Nancy Walton Laurie – ~6,8 mil milhões de euros – EUA - Walmart

28 – Blair Parry-Okeden – ~6,8 mil milhões de euros – EUA - Cox Enterprises (comunicação e média)

29 – Diane Hendricks – 6,6 mil milhões de euros – EUA - ABC Supply

30 – Christy Walton – ~6.4 mil milhões de euros – EUA - Walmart

31 – Zhao Yan – ~6,4 mil milhões de euros – China - Bloomage BioTechnology

32 – Zeng Fangquin – ~6,3 mil milhões de euros – China - Lingyi Technology

33 – Magdalena Martullo-Blocher – ~6,2 mil milhões de euros – Suíça - EMS-Chemie

34 – Rahel Blocher – ~6,1 mil milhões de euros – Suíça - EMS-Chemie

35 – Marie-Hélène Habert – ~6 mil milhões de euros – França - Dassault Groupe

36 – Pamela Mars – ~6 mil milhões de euros – EUA - Mars

37 – Victoria Mars – ~6 mil milhões de euros – EUA - Mars

38 – Valerie Mars – ~6 mil milhões de euros – EUA - Mars

39 – Marijke Mars – ~6 mil milhões de euros – EUA - Mars

40 – Sandra Ortega Mera – ~5,9 mil milhões de euros – Espanha - Zara

41 – Antonia Ax:son Johnson e a família – ~5,8 mil milhões de euros – Suécia - Axel Johnson AB

42 – Sofie Kirk Kristiansen – ~5,7 mil milhões de euros – Dinamarca - Lego

43 – Agnete Kirk Thinggaard – ~5,7 mil milhões de euros – Dinamarca - Lego

44 – Li Haiyan – 5,5 mil milhões de euros – China - Haidilao International Holdings

45 – Ronda Stryker – ~5,5 mil milhões de euros – EUA - Stryker Corporation

46 – Marie Besnier Beauvalot – 6,3 – França - Lactalis

47 – Zheng Shuliang e a família – 6,2 – China - Hongqiao Group

48 – Meg Whitman – ~4,8 mil milhões de euros – EUA - The Walt Disney Company e DreamWorks

49 – Chan Laiwa e a família – ~4,8 mil milhões de euros – China - Fuwah International Group

50 – Maria Asuncion Aramburuzabala e a família – ~4,8 mil milhões de euros – México - Tresalia Capital