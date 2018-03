A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, informou hoje que os registos de alojamento local são atualmente 59 mil, quando em dezembro de 2015 eram 28 mil.

Numa intervenção acerca do Programa Simplex +, na Bolsa de Turismo de Lisboa, a decorrer até domingo, a governante referiu a preocupação que houve em integrar os locais que “estavam fora do mercado formal”, pelo que avançou a obrigação legal de as plataformas digitais terem o registo formal.

Assim, o número de registos evoluiu de 28 mil locais de alojamento local para 59 mil “neste momento”, informou a secretária de Estado.

Ana Mendes Godinho recordou ainda que foi simplificada a transferência de uso de um edifício para hotel, assim como foi criado um mecanismo de informação prévia em solo rústico, com uma diminuição de prazos.

Foi ainda simplificado o processo da utilidade turística, já que “antes havia o pedido de 10 documentos que a administração pública já tinha acesso por outras vias”. Com essa alteração houve um “aumento em 60% dos processos decididos”, acrescentou.

Em termos de empresas de animação, o número “aumentou 160%” e mil empresas turísticas recorreram, nos últimos dois anos, a apoios do Turismo de Portugal, concluiu a secretária de Estado.

