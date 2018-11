“Não comentamos o que está a acontecer. Estamos aqui em Portugal com operações, as operações são portuguesas, são do grupo Renault, não vão ter consequências do que está a acontecer”, disse à agência Lusa o diretor-geral da Renault Portugal, Fabrice Crevola.

Falando à margem do lançamento oficial da Fundação Grupo Renault Portugal, que decorreu no campus da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, em Carcavelos, no concelho de Cascais, o responsável acrescentou: “Depois o futuro dirá o que vai acontecer, mas não vamos comentar”.

E vincou que “obviamente” que o funcionamento da Renault Portugal não será afetado.

Na segunda-feira, o até então presidente do grupo Nissan e da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, foi detido em Tóquio por alegada evasão fiscal, juntamente com o principal colaborador, Greg Kelly.

Hoje, o Conselho de Administração do grupo japonês Nissan aprovou por unanimidade a sua demissão do cargo de presidente.

A decisão pôs fim a um período de cerca de 20 anos de Ghosn como um dos grandes dirigentes industriais.

O Conselho de Administração da Nissan não apontou qualquer nome para a presidência interina, mas os trabalhos da reunião de hoje foram dirigidos por Hiroto Saikawa, que tem sido considerado o provável escolhido.