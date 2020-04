Tendo em conta a forma de contribuição gizada pelo ZEW e o terceiro cenário acima enunciado (da alocação de fundos em dois terços tendo em conta perdas do PIB e um terço tendo em conta o número de mortes), a contribuição portuguesa para o fundo seria de 22,3 mil milhões de euros, 2,8 mil milhões de euros acima do que receberia, o que representaria um défice de 1,31% do PIB.

No caso de serem emitidos títulos de dívida europeia, os chamados ‘coronabonds’, a vantagem nos juros que Portugal totalizaria neste cenário seria de 167 milhões de euros por ano.

“Transferir o fardo do financiamento bruto [do fundo] para o futuro através de ‘coronabonds’ tem um impacto adicional negligenciável na partilha de custos. Por exemplo, a vantagem da taxa de juro para Itália seria apenas de 3,1 mil milhões de euros por ano, não muito mais do que um por mil do nível de dívida pública do país”, que totalizava de 2,4 biliões de euros no final de 2019.

De acordo com o ZEW, os resultados podem ser sumarizados da seguinte forma: “alguns dos membros mais pobres da UE seriam os maiores contribuidores líquidos”.

“Isto é a consequência de uma (projetada) recessão mais branda e um número de mortes de covid-19 relativamente baixo nesses países. Por outro lado, alguns dos países mais ricos estão entre os maiores recetores. Nem todos os países mais endividados beneficiariam. Portugal e a França estão entre os contribuidores líquidos”, observa o instituto.

Segundo o ZEW, “mesmo um fundo de recuperação europeu generosamente financiado pode contribuir para uma melhoria significativa de países da UE altamente endividados como a Itália, mesmo que a fórmula de pagamento tenha em conta os custos específicos humanitários e económicos da pandemia”.

O instituto alerta, contudo, que “os resultados das simulações têm de ser tomados com cuidado”, devido à incerteza quanto às projeções económicas e ao número total de mortos.

“No entanto, os resultados transmitem uma primeira impressão das magnitudes e da direção de equilíbrio de pagamentos que poderiam ser mobilizados pelo Fundo”, assinala o instituto alemão nas conclusões da sua simulação.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia discutem hoje um plano de recuperação económica para superar a crise da covid-19, mas as soluções de financiamento dividem os 27 e dificultam um acordo imediato.