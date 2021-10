O presidente do PSD, Rui Rio, acaba de anunciar o vota contra o Orçamento de Estado para 2022 (OE2022).

"Já vimos o suficiente do orçamento para dizer que estou em condições de propor à direção nacional do PSD que o voto no Orçamento de Estado seja um voto contra", afirmou Rui Rio à saída de uma audiência com o Presidente da República.

O líder do PSD justifica, de uma forma geral, que o Orçamento proposto pelo Governo “não tem estratégia de longo prazo, como nenhum outro para trás” teve, isto "na exata medida em que o PS ora negoceia com o BE e com PCP, ora só com o BE ou só com PCP, mais de uma maneira, mais de outra" e que, desta forma, "não se consegue uma política orçamental sustentada" e sugere que pode ficar ainda pior com as negociações à esquerda.

Pior, muito pior, é aquilo que se ouve como revindicações do PCP e do BE. No caso do PCP, pede mexidas na legislação laboral, quando precisamos de apoiar as empresas, o emprego, o investimento”, afirmou.

Rio considerou que, se além da influência que já tem no Orçamento, o PCP também a tiver noutras áreas da governação, o país terá “um Governo socialista de forte influência comunista”.

Sobre o conteúdo do documento, Rio apontou falta de apoio para as empresas e lamentou a ausência de uma solução para aliviar a carga fiscal sobre os combustíveis.

Para Rui Rio, o OE2022 “não privilegia o que é importante, o apoio ao tecido produtivo, as empresas”, uma vez que, segundo refere, prevê apenas entre 160 a 170 milhões de euros para as empresas, sendo que o restante montante é do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O líder social-democrata refere ainda o facto deste orçamento prever mais de mil milhões de euros para a TAP e sugere que "a TAP é, agora, o novo Novo Banco".

Questionado porque optou por anunciar hoje em Belém o voto contra - depois de receber críticas por não o ter feito na quinta-feira na reunião do grupo parlamentar -, Rio respondeu com outra pergunta.

“Se calhar porque eu ontem de manhã estava a estudar o orçamento, quem lhe diz que eu não estava ontem de manhã na sede a estudar o orçamento?”, questionou.

Sobre a possibilidade de uma crise política, Rui Rio afirma que não tem "uma convicção profunda" e que é "50% de cada lado". "Não fico admirado face a uma crise política ou se PS resolver ceder ao PCP", acrescenta.