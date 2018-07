De acordo com informações enviadas pelo Governo Regional à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA), e às quais a agência Lusa teve acesso, ao prejuízo da SATA Internacional junta-se um resultado líquido negativo de 708 mil euros da SATA Air Açores, responsável pelas ligações aéreas dentro do arquipélago.

Não são ainda conhecidas as contas da SATA de 2017, sendo que os últimos dados conhecidos, entre janeiro e setembro de 2017, apontavam para prejuízos de 20,6 milhões de euros na SATA Internacional e 4,54 milhões na SATA Air Azores.

A informação enviada pelo executivo regional ao parlamento açoriano não engloba uma comparação com o período homólogo, mas abarca a totalidade das empresas do Setor Público Empresarial Regional (SPER).

Ainda no setor dos transportes, a Atlânticoline, que assegura as ligações marítimas de passageiros e viaturas entre as ilhas dos Açores, registou lucros de 259 mil euros no período em análise.

A SATA Internacional - Azores Airlines tem em cima da mesa uma oferta da transportadora Loftleidir-Icelandic para a compra de 49% do seu capital, faltando agora chegar a proposta vinculativa, cujo prazo termina no fim do mês.