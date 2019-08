A KPMG salienta ainda o trabalho que os seus auditores, "em colaboração com os supervisores, desenvolveram durante o designado 'período crítico do BES'", esperando que o mesmo "venha a ser reconhecido nos processos em curso, por ser da mais elementar justiça".

Dos três sócios que se afastam hoje da atividade, Inês Viegas e Fernando Antunes já tinham sido multados pelo Banco de Portugal "pela prática de infrações especialmente graves" no âmbito do BES, foi conhecido em 17 de abril.

Inês Viegas foi condenada a uma coima no valor de 425 mil euros, por prestação de informações incompletas e falsas ao BdP, “a título doloso”, ou seja, por vontade livre e consciente.

Já Fernando Antunes foi condenado a uma coima de 400 mil euros por prestação de informações falsas ao BdP também a “título doloso”.

No mesmo dia, o Banco de Portugal (BdP) aplicou uma coima de três milhões de euros à KPMG, que auditava o BES, por prestação de informações incompletas e falsas ao supervisor, antes da resolução do banco no verão de 2014.

A auditora KPMG foi condenada ao pagamento de uma coima única de três milhões de euros pela prestação de informações incompletas e falsas ao BdP, “a título doloso”, entre 11 de fevereiro e 30 de maio de 2014, antes da resolução do banco, que ocorreu em agosto daquele ano.

Na noite de 3 de agosto de 2014, o Banco de Portugal anunciou a aplicação ao Banco Espírito Santo de uma medida de resolução.

A descoberta de fraudes, os prejuízos do BES de 3,6 mil milhões de euros, no primeiro semestre de 2014, os maiores da história da banca em Portugal, e o incumprimento de regras exigidas pelos reguladores e supervisores para operar no setor bancário levaram ao fim da instituição centenária fundada pela família Espírito Santo, considerada a última dinastia de banqueiros em Portugal.

Então, o banco central dividiu o BES em duas entidades, o 'BES mau', que ficou com os ativos tóxicos e que está em processo de liquidação, e o banco de transição Novo Banco, que foi capitalizado com 4,9 mil milhões de euros através do Fundo de Resolução Bancária e que ficou com os ativos e passivos considerados menos problemáticos.

Desde então, apesar de o Novo Banco ter nascido como o 'banco bom', a sua ‘vida’ tem sido difícil e mesmo depois da venda (em 75%) ao fundo norte-americano Lone Star continua a apresentar prejuízos (que atribui ao legado do BES com que ficou) e a pesar nas contas públicas, uma vez que tem vindo a ser capitalizado pelo Fundo de Resolução bancário.

(Notícia atualizada às 18:37)