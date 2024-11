A taxa de juro implícita no crédito à habitação caiu em outubro pelo nono mês consecutivo, para 4,277%, ficando abaixo do valor homólogo do ano passado, de acordo com Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, a taxa de juro implícita no crédito à habitação baixou para 4,277% em outubro, valor inferior em 8,5 pontos base face a setembro e acumulando uma redução de 38,0 pontos base desde o máximo atingido em janeiro de 2024 (4,657%). O valor de outubro ficou também abaixo do observado no mesmo mês de 2023, em que a taxa de juro implícita no crédito à habitação foi de 4,433%.