Segundo o instituto estatístico, “comparativamente com 2021, o RDB [rendimento disponível bruto] aumentou 7,8% em 2022”, mas este crescimento “não foi suficiente para compensar o aumento da despesa de consumo final, que se fixou em 12,5%, o que determinou a redução da taxa de poupança de 9,9% em 2021 para 6,1% em 2022”.

Assim, de acordo com os dados do INE, no final do ano passado, por cada 100 euros disponíveis, as famílias poupavam cerca de 6,1 euros.