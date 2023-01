“Portugal mantém os bons resultados no que respeita à execução dos fundos europeus, comparativamente com os seus parceiros europeus. De acordo com os dados da Comissão Europeia, no final de 2022, Portugal apresentava uma taxa de reembolso de 81% dos fundos do Portugal 2020”, indicou, em comunicado, o gabinete da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Portugal está assim em segundo lugar no ‘ranking’ (avaliação) dos 15 Estados-membros com orçamentos superiores a 7.000 milhões de euros, com uma taxa superior em seis pontos percentuais à média europeia.

A liderar a tabela está a Polónia (82%) e, a seguir a Portugal, a República Checa.

No final de 2022, o Portugal 2020 atingiu 87% de execução, ultrapassando em 100 milhões de euros a meta fixada para os fundos da política de coesão.

A Comissão Europeia transferiu, no mesmo ano, para Portugal, sob a forma de pré-financiamentos ou de reembolso de despesas, 3.294 milhões de euros.

“Em 2023, o último ano de execução do Portugal 2020, serão intensificados os mecanismos de acompanhamento junto dos beneficiários, promovendo o bom encerramento dos projetos, com vista à maximização dos resultados e à total absorção dos fundos europeus disponíveis”, assegurou o executivo.