Na apresentação da linha que contribuirá para financiar a contrapartida nacional de investimentos prioritários aprovados ao abrigo do Portugal 2020, em Lisboa, Pedro Marques notou que a taxa de juro fixa desta linha de financiamento “é muito mais baixa do que as taxas comparáveis da República”.

“Diria que os nossos municípios ficam com melhores condições de financiamento do que a República tem neste momento quando se financia a 15 ou 20 anos nos mercados internacionais. O ministro das Finanças até é capaz de ficar com um bocadinho de inveja das taxas de juro”, gracejou.

Pedro Marques continuou, em tom bem-humorado, que pelos municípios “se faz realmente tudo e o BEI criou melhores condições para os municípios, que depois explicarão ao ministro das Finanças como o conseguiram”.

O governante indicou que estão “criadas as condições para alavancar o investimento municipal” e manter Portugal entre os países que mais executam verbas dos apoios comunitários.

Pedro Marques disse ainda que o Governo assumiu os encargos administrativos das operações, porque se desejam as “melhores condições de financiamento para os municípios”, que se requererem os empréstimos com as “atuais boas condições de mercado da Euribor” podem ter um financiamento à “taxa zero a 15 ou 20 anos”.