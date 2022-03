De acordo com informações prestadas pelo Centro de Atendimento Telefónico da Autoridade Tributária (CAT AT), linha que dá apoio ao contribuinte, as funcionalidades da plataforma do fisco já estão disponíveis.

A possibilidade de entregar a declaração anual do imposto (IRS) no Portal das Finanças "um dia antes, às vezes até dois" já é uma "prática" e decorre da operacionalidade do site, depois dos "testes informáticos".

No caso de o contribuinte decidir entregar a declaração antes da data prevista (1 de abril), ela é "tida como entregue no prazo normal".

"A partir do momento em que o sistema foi testado e está operacional, geralmente as declarações são aceites", assegura o serviço telefónico (217 206 707) que presta apoio aos contribuintes.

No entanto, a recomendação é que a entrega da declaração anual seja feita a partir do dia 1 de abril e até 30 de junho. "Não é por ser entregue dia 30 ou 31 de março que o procedimento é mais rápido", acrescenta a linha de Autoridade Tributária.

De salientar que alguns contabilistas recomendam que a entrega não seja feita logo nos primeiros dias, mas sim entre duas a três semanas a contar depois da data inicial. Isto porque na primeira fase da campanha do IRS é recorrente que a aplicação informática do fisco tenha alguns erros e bugs — corrigidos depois de serem reportados pelos contabilistas certificados e por contribuintes.

À semelhança dos últimos anos, há mais de 4.500 entidades às quais pode “doar” 0,5% do IRS (veja aqui a lista completa ao selecionar o ano de 2021).

A consignação de 0,5% do IRS não implica a perda de qualquer parte do reembolso, uma vez que a verba “doada” é retirada do imposto devido ao Estado. Para fazer a consignação de 0,5% do IRS, basta preencher o quadro 11 da declaração de IRS, no anexo "Rosto" do Modelo 3.

Não se esqueça: