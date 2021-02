Em suma: o caso levou a que se esteja a repensar cada vez mais o futuro dos mercados financeiros (já não há ciência nenhuma?) e qual o papel que plataformas como a Robinhood e grupos de investimento vão desempenhar neles, no controlo de potenciais manipulações. As respostas não vão ser encontradas nos próximos dias, mas se a plataforma de trading quiser recuperar a imagem que tinha construído vai ter de fazer um grande esforço.

Resumidamente, uma série de movimentos de mercado levou a que o preço da ação disparasse e que se tornasse altamente volátil com milhões de utilizadores a comprarem e a venderem em simultâneo (tanto que as acções da GameStop foram as mais transacionadas na semana passada). Isto levou a que a Robinhood e outras plataformas decidissem bloquear ou limitar as transações da GameStop - e de outras acções que estavam a apresentar padrões semelhantes (como AMC, Nokia e Blackberry) – classificando-as com um risco de mercado muito elevado. Duas narrativas foram criadas para justificar esta decisão:

Muito se escreveu nos últimos dias sobre o caso da cadeia de lojas de videojogos americana em declínio ( saiba mais aqui ). Desde o verão de 2020, o valor das acções da GameStop passou de 4 dólares para 493 dólares a determinada altura na semana passada (um crescimento de 12.500%). Tudo poderia fazer algum sentido se a empresa tivesse feito uma viragem épica no seu negócio. Mas não foi isso que aconteceu. Tudo não passou de uma guerra declarada de um grupo de investidores no Reddit, WallStreetBets , aos grandes grupos financeiros de Wall Street, onde a Robinhood era o arco e a GameStop a flecha.

Era uma vez uma fintech inovadora que prometia "tirar aos ricos para dar aos pobres". A pandemia deu-lhe a oportunidade de ser tornar a marca financeira de eleição para as gerações mais jovens de investidores. Um grupo no Reddit pode ter estragado os planos quando decidiu ir atrás dos grandes fundos de investimento de Wall Street.

Um artigo do parceiro

