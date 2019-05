Na sentença lida hoje no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (TCRS), em Santarém, o juiz Sérgio Sousa entendeu ter sido produzida prova suficiente para condenar Fernando Teixeira de Almeida, António Neto da Silva e José Tranquada Gomes às coimas de 40.000 euros para o primeiro arguido (que foi presidente do Conselho Fiscal do Banif entre março de 2005 e maio de 2014) e de 20.000 euros para cada um dos antigos vogais (o primeiro entre maio de 2007 e maio de 2014 e o segundo entre julho de 2007 e março de 2012), todas elas suspensas em metade do valor por um período de quatro anos.

O TCRS confirmou assim as coimas aplicadas, em julho de 2018, pelo Banco de Portugal (BdP), por incumprimento do limite de 10% dos fundos próprios do Banif na concessão de crédito a entidades dependentes, direta ou indiretamente, da Herança Indivisa de Horácio Roque.

Sérgio Sousa realçou a “contenção usada” pelo supervisor “na dosimetria das sanções”, o que atribuiu ao facto de as infrações terem sido praticadas num contexto de “uma estratégia geral de redução da exposição particularmente incrementada pela presença, em permanência” de uma equipa do BdP.

Determinando a divulgação da decisão sem recurso ao regime de anonimato, o juiz considerou que as ações praticadas pelos três arguidos foram praticadas sob a forma de “dolo necessário”, sendo a sua culpa “grave, ainda que temperada” pelo objetivo de “manter a estratégia implementada quanto à redução da exposição” do banco a entidades relacionadas com o grupo Horácio Roque, “conquanto a mesma se impunha como uma inevitabilidade”.

Sérgio Sousa sublinhou que, neste tipo de ilícitos, o bem jurídico tutelado é a “garantia dos cidadãos na efetiva regulação e supervisão do mercado bancário e financeiro, que, conforme tem ficado patente com a ocorrência de vários acontecimentos recentes de grande mediatismo, adquire superior interesse e pode acarretar graves e consideráveis consequências para o Estado”.