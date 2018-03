“Vai sair uma carta aberta para os órgãos de comunicação social em que fazemos um alerta ao senhor Presidente da República, ao senhor primeiro-ministro, ao ministro do Trabalho e aos deputados da Assembleia da República para que olhem com olhos de ver porque é uma empresa estrangeira que quer impor lei estrangeira em Portugal”, informou a presidente do Sindicato Nacional Do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

Em declarações à agência Lusa, Luciana Passo instou ao cumprimento das “leis imperativas” nacionais, referindo-se à insistência da Ryanair em aplicar regras irlandesas a tripulações com base em Portugal.

A dirigente perspetivou uma “adesão muito, muito grande” à greve dos tripulantes da Ryanair marcada para quinta-feira, domingo e quarta-feira (dia 04 de abril).

Sobre a possibilidade levantada numa comunicação da Ryanair aos tripulantes de deslocalizar aviões das quatro bases de Portugal se a greve avançar, a dirigente sindical considerou tratar-se de “uma ameaça”.

“Isso é uma ameaça, ou seja, mais uma vez a Ryanair está a ir contra os direitos que estão consignados” e “está mais uma vez a pressionar e é justamente sobre esta pressão sistemática que os tripulantes estão cansados”, garantiu à Lusa.