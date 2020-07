Porém, de acordo com os cenários projetados pelos economistas deste órgão das Nações Unidas, se o turismo mundial estiver parado durante oito meses, as perdas podem ascender aos 2,2 biliões de dólares.

A previsão mais pessimista aponta para uma quebra de 3,3 biliões de dólares, caso a situação se prolongue por um ano.

“A manutenção de quarentenas em alguns países, as restrições de viagens, a redução das receitas e os baixos níveis de confiança podem retardar a recuperação do setor”, lê-se numa nota publicada no ‘site’ da UNCTAD.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 511 mil mortos e infetou mais de 10,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.579 pessoas das 42.454 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.