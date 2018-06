Em comunicado hoje divulgado, a Altice anuncia que “chegou a um acordo sobre a venda de participações nos seus negócios de torres de telecomunicações em França e Portugal, com uma contrapartida inicial de 2,5 mil milhões de euros” a um consórcio composto por esta companhia e também pela KKR, Morgan Stanley Infraestructure Partners e Horizon Equity Partners.

A par disto, “a Altice Portugal chegou a acordo com um consórcio, do qual faz parte a Morgan Stanley Infrastructure Partners e a Horizon Equity Partners” para a venda das torres em Portugal por 660 milhões de euros, acrescenta a nota.

Este consórcio, no qual a Altice ficará 25% da participação, terá o nome de Torres de Portugal e ficará a gerir os 2.961 ‘sites’ atualmente operados pela empresa.

A operação deverá estar concretizada no terceiro trimestre de 2018.

A Torres de Portugal será, segundo a Altice, “a primeira empresa independente de torres de comunicações” no país, “posicionada de forma única para beneficiar do seu pioneirismo e do forte crescimento esperado do mercado, permitindo que outras operadoras tenham acesso às torres e que possam expandir as suas redes 4G / 5G [quinta geração], em linha com as recentes recomendações do regulador português sobre partilha de infraestruturas”.

A empresa sublinha que em causa estão torres “estrategicamente localizadas em todo o território nacional”.

A venda prevê um contrato de 20 anos de parceria entre a Altice Portugal e a Torres de Portugal.

Durante este tempo, a parceria visa a construção de 400 novos ‘sites’ que gerem cerca de 60 milhões de euros em receitas adicionais para a Altice Portugal nos próximos quatro anos.