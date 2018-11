"As chamadas criptomoedas não são currencies, são apenas activos especulativos. Nunca passaram de pequenas dimensões e estão em declínio. Não preenchem as condições para serem moeda", afirmou ontem Vítor Constâncio, ex-vice-presidente do Banco Central Europeu, na segunda Conferência de Outono da Unicâmbio, que decorreu no Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa.

EPA/FREDRIK VON ERICHSEN