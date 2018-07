As principais bolsas norte-americanas fecharam hoje a subir, com o índice Nasdaq a bater novo máximo, após uma sessão marcada por resultados de empresas e a ida ao Congresso norte-americano do presidente da Reserva Federal.

No fecho da sessão, o índice Nasdaq, onde estão cotadas as principais empresas de tecnologia, avançava 0,63% para 7.855,12 pontos, um novo valor máximo. Já o índice industrial Dow Jones crescia 0,22% para 25.119,89 pontos e o alargado S&P 500 subia 0,40% para 2.809,55 pontos. A maioria dos setores fechou hoje com ganhos, isto apesar de Wall Street ter aberto com perdas em reação aos resultados de empresas como Netflix, Goldman Sachs ou Johnson&Johnson. Contudo, os mercados inverteram a tendência negativa e fecharam positivos perante a intervenção do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos (o banco central do país), Jerome Powell, no Senado. Powell, que falou da força do mercado de trabalho dos Estados Unidos e do crescimento da economia, mostrou-se favorável ao aumento gradual das taxas de juro, mas considerando que é fundamental encontrar o equilíbrio no ritmo dessa subida.