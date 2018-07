A bolsa nova-iorquina terminou hoje em alta, graças aos investidores satisfeitos com as declarações de Donald Trump sobre o futuro dos EUA na Organização Mundial do Comércio (OMC), que permitiram uma segunda parte positiva no mercado bolsista.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,15%, para os 24.307,18 pontos. Da mesma forma, o tecnológico Nasdaq avançou 0,76%, para as 7.567,69 unidades, e o alargado S&P500 progrediu 0,31%, para as 2.726,71. Questionado sobre a eventual saída da OMC, Trump respondeu: “Não estamos a prever nada”, acrescentando, contudo, que, se os EUA forem “maltratados” pela OMC, “será feita qualquer coisa”. Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services, comentou que “o Presidente norte-americano adotou um tom muito mais conciliador para com a OMC”, acrescentando que este “também afirmou que as decisões sobre o acordo de comércio livre norte-americano (NAFTA, na sigla em inglês) poderiam ser tomadas depois das eleições” de meados de novembro. “Por uma vez, Donald Trump acalmou o jogo”, acrescentou. Depois de uma semana de claro recuo em Wall Street, os investidores mantiveram-se prudentes durante a abertura da sessão, com os principais índices a perderem entre 0,5 e 0,7%, arrastados também por um nítido recuo dos preços do petróleo. Este recuo perdurou durante a sessão e afetou o setor da energia. O subíndice do S&P500 que junta estes títulos recuou 1,55%. Em termos mais detalhados, a Chevron perdeu 1,72%, e a ExxonMobil 1,17%. Mas, por outro lado, Wall Street beneficiou de uma forte subida dos valores tecnológicos, tradicional carburante bolsista quando o otimismo dos corretores recupera. Os valores tecnológicos agrupados no S&P500 valorizaram em média 0,99%, puxados por Facebook, que subiu 1,56%, Twitter (3,00%) e Apple (1,12%).