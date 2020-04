A bolsa nova-iorquina encerrou hoje sem rumo, com o índice seletivo Dow Jones Industrial Average a fechar com uma perda de 1,39%, para os 23.390,77 pontos, na véspera do início da época de divulgação de resultados trimestrais.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o alargado S&P500 retrocedeu 1,01%, para as 2.761,63 unidades, ao passo que o tecnológico Nasdaq ganhou 0,48%, para as 8.192,42. A praça nova-iorquina abriu assim a semana ao contrário da tendência da anterior, em que os principais índices acumularam ganhos superiores a 10%, graças às medidas de estímulo económico divulgadas pela Reserva Federal e às aparentes melhorias na pandemia de covid-19. Apesar de, nos EUA, os infetados ascenderem a 570 mil e os mortos a 23 mil, os dirigentes norte-americanos apontavam a perda de velocidade do crescimento destes números e admitiam uma possível abertura em algumas áreas de atividade mo próximo mês de maio. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.