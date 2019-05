A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em alta no início da sessão, com as empresas do setor tecnológico a liderar os ganhos, tentando recuperar das perdas acentuadas da véspera.

Às 14:56 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,48% para 25.614,04 pontos e o tecnológico Nasdaq ganhava 0,63% para 7.676,34 pontos. O índice alargado S&P 500 somava 0,59% e estava em 2.838,89 pontos. Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, devido à subida da tensão comercial entre China e Estados Unidos, agora concentrada em torno do grupo de telecomunicações chinês Huawei, colocado na semana passada numa "lista negra" pela administração norte-americana. O Dow Jones perdeu 1,11% e o Nasdaq caiu 1,58%.