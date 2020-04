A HP rejeitou, repetidamente, várias propostas da sua rival nos últimos cinco meses, incluindo a mais recente oferta da Xerox de 24 dólares por ação e uma parte em dinheiro, que foi considerada insuficiente e muito arriscada devido ao valor da dívida envolvida.

A Xerox, cuja dívida de longo prazo ronda os três biliões de dólares (2,730 mil milhões de euros), planeava contrair um empréstimo até 24 biliões de dólares (21,86 mil milhões de euros) para esta aquisição, com compromisso de o empréstimo ter, em parte, como garantia, a dívida a longo prazo da HP.

Esta ascende a cerca de quatro biliões de dólares, ou seja, 3,645 mil milhões de euros.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 828 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 41 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 165 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 458 mil infetados e mais de 30.000 mortos, é aquele onde se regista atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 12.428 mortos em 105.792 mil casos confirmados até terça-feira.