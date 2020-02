Não vamos aqui enumerar as inúmeras razões dos que consideram a reeleição de Trump como uma catástrofe; desde as políticas (a ameaça muito real ao sistema democrático) às económicas (a guerra comercial aos parceiros e o conluio com os adversários, no cenário internacional), passando pela personalidade narcisista mórbida e pela amoralidade desbragada.

Mas Trump tem os seus defensores incondicionais, uma base firme que aceita e aplaude tudo o que ele faça e que corresponde, mais sondagem, menos inquérito de opinião, a cerca de metade do eleitorado. Já se viu que mentiras descaradas, escândalos sexuais, diatribes racistas e manipulações do sistema, que deitariam abaixo qualquer presidente, não diminuem significativamente o ardor dessa base. O próprio Donald está ciente da sua resiliência, da qual se gaba constantemente; como famosamente afirmou durante a campanha das primárias republicanas em 2016: “Podia dar um tiro a alguém à luz do dia no meio da Quinta Avenida que não perderia um voto”.

Ora bem, a próxima eleição será decidida, como todas as eleições em todos os tempos, pelos indecisos e hesitantes. Dum lado, os defensores incondicionais que votam pelo candidato A, do outro os inimigos ajuramentados que escolhem o candidato B; no meio, aquela massa, por vezes minoritária, que à última hora decidirá qual deles servirá melhor os seus interesses, ou os interesses do país.

Neste contexto, os democratas sabem que precisam de um candidato com duas qualidades contraditórias: equilibrado e sensato ideologicamente (para tranquilizar os moderados), mas agressivo e manhoso o suficiente para lutar contra Trump no seu próprio terreno – pois é certo que o Presidente tudo fará – TUDO, no sentido mais lato do termo – para continuar a sua gloriosa jornada de auto-engrandecimento e destruição inexorável de qualquer valor que o ameace.

Quem tem acompanhado as primárias democratas, que se arrastam há meses e começaram com 29 candidatos, reduzidos agora, em Fevereiro de 2020, a oito, não pode deixar de se preocupar com o cenário esmorecedor.

Por um lado, há a questão da estratégia democrata: apresentar ideias, soluções para a economia norte-americana. Umas serão melhores do que outras, mas não serão as boas ideias que derrotarão Trump nas urnas. E algumas estão tão fora dos conceitos e preconceitos que formam o âmago do pensamento dos americanos desde que o país existe, que nem sequer mostram bom senso.

Por exemplo, o candidato Bernie Sanders, que até agora tem estado entre primeiro e segundo na corrida, rotula-se como socialista. As suas propostas, se vistas do ponto de vista europeu, são até moderadas; uma espécie de social-democracia que diminuiria as aterradoras diferenças sociais, indo buscar aos muito ricos os fundos necessários para dar um mínimo de assistência social e nível de vida aos que nada têm.