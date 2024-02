O próprio Navalny, antes de ouvir a última condenação, transmitiu esta mensagem: “Não importa o número de anos na condenação à prisão, será sempre ua condenação para toda a vida, ou o tempo da minha vida ou o tempo de vida do regime”. Tragicamente, foi o tempo da vida dele, o regime sobrevive, implacável com qualquer vestígio de oposição.

Mesmo na cadeia, Navalny era o inimigo público nº1 do Kremlin, o verdadeiro grande opositor, o líder que representou robustos elementos d contradição ao poder de Putin.

Navalny teve a possibilidade de viver em liberdade na Europa. A Alemanha foi um dos países que lhe ofereceu acolhimento e apoio. Navalny esteve três semanas em coma numa clínica alemã, depois longas semanas em tratamento d um envenenamento por parte, como foi repetidamente denunciado dos serviços secretos russos, FSB. Logo que recuperou a saúde, Navalny quis regressar à Rússia. Obviamente, sabia que ia ser preso. Nem o deixaram chegar à cidade de Moscovo. Foi detido logo que desceu as escadas do avião que o tinha levado de Berlim para o aeroporto Sheremetyevo nos arredores da capital russa. Passou todo o resto da vida na prisão e raramente foram consentidas visitas de pessoas próximas.

O regime de Putin parece nem ter temido assumir o duelo mortal com o obstinado Navalny, numa mística de martírio.

Navalny tinha-se antecipado no uso de uma arma poderosa para fazer oposição: foi percursor a usar as redes sociais, com linguagem ao mesmo tempo moderna e populista, para denunciar a corrupção do regime e a total falta de liberdade na Rússia onde tudo é controlado por gente do Kremlin. Conseguiu propagar a adesão a movimentos de contestação à oligarquia russa.

Na realidade, Navalny conseguiu abrir uma metamorfose na Rússia: livre ou na prisão, vivo ou morto, ele dá rosto a oposição total ao poder do Kremlin. Antes, havia dissidentes. Com Navalny passou a haver oposição aberta, robusta.

Escolheu deixar o corpo refém do regime. Sabendo que a ambição de liberdade não podr ser presa numa cadeia e que o rastilho da ideia de oposição esse não só não pode ser apagado como, com a morte dele, pode vir a crescer.