Não há tempo para a diversidade, não há orçamento. Têm sido os argumentos economicistas os que justificam a não mudança.

Um governo, hoje, pode poupar, estrangulando a educação. No entanto, gastará mais no futuro, em despesas do sistema de segurança social, em encargos de pouco desenvolvimento e em atraso de uma sociedade sem diversidade e capacitação, no limite até em orçamento para reinserção social. É esse o défice que devemos contabilizar.

Um uso responsável dos nossos bens e dos nossos impostos é um dever, mas essa responsabilidade implica também boas escolhas e alocação de meios ao que é mais importante.

O caminho que leva à exclusão social começa bem cedo. Por isso, só soluções igualmente madrugadoras poderiam resolvê-las por antecipação.

A educação é a ferramenta mais eficaz para alcançar esse objetivo e só poderá ser verdadeiramente inclusiva quando acolher e capacitar todos os seus alunos, sem importar o meio cultural, económico, social, étnico, religioso ou condição de capacidades motoras ou mentais. Só quando valorizar os direitos humanos na sua centralidade e capacitar as pessoas a viver por eles e a defendê-los como direitos e deveres de todas as sociedades e governos.

Precisamos de uma educação de pessoas, para pessoas. Precisamos de devolver a pedagogia aos professores. A que lhes foi retirada quando os inundaram em burocracias e desrespeito, e lhes encheram a sala de aula com turmas de três dezenas de alunos. Precisamos de lhes dar tempo para ensinar.

Precisamos de uma educação com mediadores socioculturais que integrem humanamente todos os alunos e as alunas, construindo pontes onde eles se encontrem, apesar das suas diferenças – é isso que fará de nós uma sociedade avançada e respeitosa dos direitos humanos.

Disse Malala Yousafzai que se juntarmos uma criança, um professor, um livro e uma caneta, podemos mudar o mundo. Creio que se lhe juntarmos ainda os pais, mediadores, políticos e políticas públicas, bem como toda a comunidade, o tanto que o mundo avançaria e, a par com isso, o quanto pouparíamos.