El Paso é uma cidade com uns dois milhões de pessoas, em cima da fronteira dos Estados Unidos com o México. À volta de 80% dos residentes em El Paso são latinos. Sempre foi assim. Quando a colonização espanhola chegou ao Texas aquela era a terra de apaches, de comanches e de mexicanos. O que é hoje o Texas fazia, até 1836, parte do território do México. O Texas, imenso (quase 700 mil km2), só em 1845 passou a ser estado, o 28º, dos Estados Unidos da América.

O que aconteceu em El Paso e em Dayton foram dois episódios mais da matança coletiva conduzida nos EUA através de armas de fogo. Chocam e tornam-se notícia quando acontecem em lugares públicos, frequentemente uma escola, uma igreja ou num centro comercial. Geralmente, as vítimas são atingidas não por algo do que sejam, não interessa a raça, religião, idade ou condição económica, também não é por algo que tenham feito. São o alvo apenas porque o acaso as levou aquele lugar. Mas estas matanças coletivas são parte ínfima na quantidade de mortes causadas nos EUA por armas de fogo.

A realidade dos números é devastadora: vamos com 217 dias neste ano e, tal como atesta a ONG Gun Violence Archive, só no que vai deste ano, já houve nos EUA 251 ataques armados que causaram, cada um, a morte de quatro ou mais pessoas; há, em média, 85 mortes por dia nos EUA causadas por armas de fogo. Muitas são suicídios, favorecidos pelo fácil acesso a armas de fogo. Sabe-se que há mais de 390 milhões de armas nas mãos de cidadãos dos Estados Unidos. A média aponta para uma arma por pessoa. Evidentemente, há quem tenha muitas.

É devido reconhecer que esta violência armada quotidiana nos EUA tem muitas causas. A questão racial é apenas uma delas.

Desespera a impotência dos líderes políticos. Essa sensação de fracasso foi flagrante com Obama. Vimos o anterior presidente dos EUA com lágrimas nos olhos após a matança de estudantes na escola de Newtown. Antes, após os massacres em outras escolas, as de Santa Barbara e de Columbine, o então presidente tinha prometido medidas para controlo do acesso a armas de fogo. Não conseguiu impor o que prometeu. A triste realidade mostra que os chefes políticos não têm poder para travar o lóbi das armas que, ao levar a melhor, deixa o caminho aberto para este terrorismo.

Obama não conseguiu. Trump não quer. Pior, a retórica agressiva do atual presidente, ao referir “invasão de clandestinos”, ao associar migrantes a “perigosos criminosos”, ao ousar o desaforo de mandar congressistas negras “para a terra delas”, está a atiçar o ódio racial.

A questão da posse de armas é muito complexa nos EUA onde uma emenda à Constituição consagra o direito à auto-defesa e, para isso, a posse e uso de armas de fogo.

No Congresso dos EUA, mesmo quando os democratas estão em vantagem sobre os republicanos, nunca houve maioria capaz para impor o controlo das armas de fogo.

Há movimentos de jovens que exigem restrições à posse de armas, recebem dos políticos declarações de simpatia, mas nada mais do que isso.

O cenário fica agravado com a retórica pirómana do atual presidente que assim alimenta o fogo do terrorismo interno.

A trágica constatação é a de que não há no horizonte alguma esperança de decisão política que possa travar esta epidemia que ameaça os Estados Unidos da América. The Newyorker levanta a questão da internet como instrumento para a propagar o ódio .

