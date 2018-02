A Europa espera há cinco meses que a Alemanha consiga um governo estável que possa acompanhar as vigorosas reformas propostas pela França de Macron. Merkel fez concessões para além do imaginável aos debilitados social-democratas SPD, deu-lhes ministérios cruciais como as Finanças, os Estrangeiros, o Trabalho e a Justiça, com a ambição de tornar possível uma coligação forte para tentar governar de modo a recuperar o terreno eleitoral perdido. Mas o acordo negociado pelos chefes, Merkel e Schulz, irrita muita gente em ambos os partidos. Na CDU, Merkel é acusada de fazer saldos de lugares no governo para se aguentar no poder. No SPD, a oposição foi tão forte que Schulz teve de se demitir e colocar o acordo em referendo interno, marcado para o próximo domingo.

Entrar na esfera do poder que distribui lugares pode ser uma tentação para alguns, não o é para outros. Há, dentro do SPD, quem prefira ver o partido fora do governo de Berlim, a refazer-se na oposição. É o que pensa a liderança da organização de juventude do SPD, que está a mobilizar energias por toda a Alemanha a tentar explicar aos filiados mais antigos que o SPD precisa é de reencontrar uma identidade e isso implica recusar entrar na aliança de governo com Merkel.

O que vai sair do voto SPD, no próximo domingo, na Alemanha? Se o resultado for, como é possível, a recusa da coligação (está muito forte o #NoGroKo nas redes sociais), como será resolvida a questão do governo em Berlim? Merkel arrisca tentar conduzir um governo minoritário? A saída será voltar a eleições gerais? Os populistas de direita Alternative für Deutschland (AfD) estarão à espera disso para mostrar que continuam a ampliar apoios, para além dos que lhes deram 95 deputados em 24 de setembro passado.