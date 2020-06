Esta ida às urnas em França no dia 28 é a segunda e definitiva volta da eleição prevista para março e que a pandemia adiou.

Em Paris, a escolha é feita entre três mulheres: a socialista Anne Hidalgo, eleita em 2014 (após ter sido adjunta do anterior maire, Bertrand Delanoe), recebeu na primeira volta 30,8% dos votos, frente aos 22% de Rachida Dati (candidata à direita, ex-ministra de Sarkozy) e os 17% de Agnès Buzyn (candidata do partido de Macron, de quem era ministra da Saúde).

A aliança entretanto formada entre a socialista Hidalgo e o verde David Belliard (10,8% na primeira vota) tem forte probabilidade de sair vencedora com um programa que reforça as políticas anti poluição, tanto a do CO2 como a sonora. Hidalgo propõe-se reduzir de 50 para 30km/h a velocidade máxima na maioria das ruas e avenidas de Paris – o Périférique, a grande circular da capital, fica no limite de 50km/h. A vasta ampliação de zonas pedonais e cicláveis traduz-se na forte redução de zonas de trânsito automóvel privado e acompanha a política de bairros em que tudo está acessível à distância de ¼ de hora.

O debate entre as três candidatas à mairie de Paris mostrou uma diferença essencial em relação aos habituais debates dominados pela presença de homens: a linguagem é diferente. O debate, apesar de fortemente combativo, nunca saiu do respeito pel@ outr@, não teve insultos. Com recurso a um exemplo extremo: nada do tipo de linguagem de Trump. Também nenhuma pobreza na argumentação.

O mesmo está a ser constatado em Marselha, onde duas mulheres, Michèle Rubirola, candidata de uma união das esquerdas e verdes, favorita, e Martine Vassal, candidata à direita, disputam a sucessão de Jean-Claude Gaudin, maire ao longo dos últimos 25 anos.

A linguagem usada e o que ela afirma é também um elemento principal para a neo-zelandesa Jacinda Arden, primeira-ministra desde 2017, ser hoje uma estrela política global. Ela cultiva a empatia e a generosidade. É firme mas aparece gentil, até com graça, e é portadora de esperança.

Se o espaço político é sexuado, tem sido masculino e a maioria dos que o frequenta deseja que continue assim. Os exemplos práticos mostram que seria bem melhor se houvesse mais equilíbrio. Mulheres que comandam a política a partir de estados e instituições com poder forte, como Angela Merkel, Urusla von der Leyen e Christine Lagarde mostram-se bom exemplo. A política é um espelho da sociedade, ora, se o espelho deforma, por não representar as pessoas que compõem essa sociedade, dá desapegos.

A TER EM CONTA:

Os franceses resolvem no domingo a presidência de todos os municípios do país. Há cidades onde a luta eleitoral está muito renhida. Os Verdes (EELV) podem conseguir a proeza de conquistar cidades como Bordéus e Estrasburgo e de proporcionar vitórias às esquerdas. A direita radical de Marine le Pen (RN) apenas parece capaz de conquistar uma das cidades com mais de 100 mil habitantes, Perpignan.

O presidente da Polónia, Andrzej Duda, candidato à reeleição no próximo domingo, diz que “a ideologia LGBT é pior do que a do tempo comunista”. Duda, apesar de favorito, está a sentir-se ameaçado pelo candidato Tzarkowski da oposição, aglutinada numa Plataforma Cívica, e escolheu receber a bênção de Trump.

Há zanga na campanha de Trump.

