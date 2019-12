Mas imaginem chegar a casa, depois de um intenso dia de 8 horas (no mínimo dos mínimos) de trabalho no hospital, na agência ou no escritório, e como pesa o cansaço entranhado no corpo e na mente. Tira-se a senha para a casa-de-banho – o Jorge demora sempre meia hora (5 minutos a fazer cocó, 10 no Instagram e 15 a chorar enquanto pensa no salário que recebe, mesmo já trabalhando naquela empresa há 5 anos). Na cozinha, não dá para ir já fazer o jantar, nem sequer fazendo cocooking (ou cozinhing, se preferirem), porque está a Soraia a ocupar os bicos todos do fogão, a fazer um jantar para uns amigos que estão esparramados no único sofá da sala e a baralhar o algoritmo da Netflix. O Pedro e o Gonçalo estão no corredor a discutir exaltados sobre se a foto do Pizzi a beijar na boca o Bruno Fernandes é verdadeira, ou montagem do Insónias. Resta ir descansar um pouco para o quarto, que por acaso é ao lado do da Alice, que é pansexual e que está com a música aos berros para disfarçar os sons do cosexing que está a fazer com mais quatro pessoas.

Tudo isto, não é falta de privacidade, é só co(over)sharing. Portanto, o sonho de qualquer jovem adulto. Uma moda a que cada vez mais gente quer aderir por prazer, e não porque se pagasse uma renda sozinho sobrava dinheiro para meia sopa por dia e 100MB de net para o mês todo.

Gosto que a NiT consiga este branqueamento do capital, pegando num dos piores produtos do capitalismo actual, tornando-o em algo sexy e travestido. Só acho que era ligeiramente mais honesto, ao invés de coliving, chamar-lhe cosurviving.

P.S: Aguardamos os próximos artigos da NiT sobre, por exemplo, pessoas em condição de sem-abrigo, “A moda dos outdoor lovers”, ou até sobre a crise dos refugiados “Poderão ser estes os próximos medalhados olímpicos de natação?”.

Sugestões mais ou menos culturais que, no caso de não valerem a pena, vos permitem vir insultar-me e cobrar-me uma jola:

- De Olhos Fixos no Sol: Estou maravilhado com este livro do Irvin D. Yalom.