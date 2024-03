Do império onde o Sol nunca se punha, e que atingiu o seu apogeu há cento e poucos anos, o Reino Unido está reduzido a um país de média dimensão, separado da Europa, onde já não tem nenhuma influência, e cheio de problemas. Basta ler os jornais, sobretudo os famigerados 'tabloides', para saber que o seu famoso Serviço Nacional de Saúde está pelas ruas da amargura, as empresas icónicas na mão de estrangeiros (Rolls Royce, Cadbury, Jaguar, por exemplo) ao mesmo tempo que o investimento estrangeiro diminui, a rede ferroviária rola desconexa e envelhecida, os correios na mão de privados, os clubes de futebol e as grandes mansões de Londres na posse de árabes… A lista é extensa e constrangedora, mais ainda se nos lembrar-mos dos tempos em que era a City, entre outros negócios globais, dominava até os transportes colectivos e as comunicações de muitas cidades do mundo, de Lisboa e Buenos Aires.

A agricultura luta com falta de mão de obra e baixa produtividade, a burocracia tornou inoperantes as trocas comerciais com o “continente”, o que faz subir o custo de vida regularmente. O súbdito britânico de hoje tem de se preocupar com o aquecimento da sua residência, que subiu 59% no último ano, uma vez que a produção nacional de combustíveis apenas cobre 2% das necessidades, com a alimentação menos variada e mais cara, e até com manter a casa, cuja renda e ou hipoteca tem subido em flecha - nada que seja estranho para nós, portugueses, mas que certamente não acontecia naquelas ilhas.

No entanto, há uma instituição que não mudou desde os tempos gloriosos: a Casa Real de Windsor, com todo o seu aparato, fortuna fantástica e mordomias extraordinárias (só o Rei Carlos III, pessoalmente, tem ativos avaliados em 2,3 mil milhões de dólares).

Por um lado, este estadão precisa de ser justificado, o que a extensa família dos royals faz comparecendo em incontáveis cerimónias de Estado e eventos vários - é aquilo a que chamam os seus 'deveres'. Por outro lado, a população segue com uma mistura de veneração e perfídia as peripécias da Casa Real, porque de certo modo é como se o país ainda fosse o Império do século XIX.

Espera-se que o rei, príncipes, princesas, duques disto e daquilo, tenham um comportamento exemplar. Como não é isso que acontece - afinal, são pessoas como as outras - a vigilância aterradora dos tabloides leva os súbditos se deliciem com todas as suas histórias e intrigas. Este escrutínio começou pelo menos desde os tempos da atribulada relação de Carlos e Diana, se descontarmos a abdicação de Eduardo VIII para casar com Walis Simpson, uma americana divorciada. O espaço mediático inglês tem dezenas de comentadores especialistas na Casa Real, que analisam tudo com a perspicácia que se vê no futebol.

Isabel II, tentou conter dentro do possível esta perda de imagem, desde proibir a sua irmã Margarida a casar-se com outro divorciado - que até era inglês e herói de guerra - na década de 1950, até pagar o escandaloso acordo judicial do seu filho Andrew com uma menor com quem teve relações, já em 2019.

Outro problema, ainda em andamento, foi quando o seu neto Harry decidiu casar-se com outra americana divorciada, e ainda por cima mestiça, Meghan Markle. O casamento gerou uma série de histórias lamentáveis, com conotações até racistas (os filhos serão brancos?) tanto dentro da família como na opinião pública.

A pressão sobre Harry foi tal que em 2020 anunciou que abandonava tudo: a família, os privilégios, os 'deveres' e até o país. O casal foi viver para a Califórnia, mas isso não tem impedido os tablóides , como o Daily Mail, de os assediar constantemente, o que levou Harry a processar o jornal por ter tido acesso ao seu telemóvel. O tribunal deu-lhe razão e obrigou o grupo do Daily Mirror a pagar-lhe 140 mil libras de indemnização.

Uma pesquisa referida pela BBC contou 74 mil artigos sobre Meghan publicados no mundo desde que o casal escolheu os Estados Unidos da América. Outro tema constante é que Harry e William, o seu irmão herdeiro do trono, se dão muito mal. Vários acontecimentos - avistamentos, poder-se-ia dizer - provam que eles evitam encontrar-se e quando se encontram não existe propriamente um entendimento fraternal. Tudo isto a propósito do último “escândalo”, que envolve a princesa Kate, mulher de William.

Kate Middleton, que foi cuidadosamente preparada pelos pais para atrair o futuro marido, começando por matriculá-la na Universidade de St. Andrews, na Escócia, onde ele estudava, tem sido a consorte perfeita. Sempre impecável e cumpridora dos seus 'deveres' para com a 'firma' (como se chama vulgarmente à família Windsor), deu três filhos ao próximo rei. Tem sido tratada pela opinião pública com carinho, em franca oposição ao tratamento dado a Megham Markle.

Em Janeiro, a Casa Real anunciou que Kate fora submetida a um cirurgia abdominal não especificada e que assim não retomaria a sua vida oficial até à Páscoa. O anúncio, bastante sucinto, levantou imediatamente uma nuvem negra de especulações, e fake news. Finalmente, este mês a princesa publicou uma fotografia, sorridente e rodeada pelos filhos, a dizer que estava tudo bem. Só que a fotografia, atribuída a William, tinha sido fortemente retocada, o que se pode ver facilmente.

Os comentários não podiam ser piores. Kate foi obrigada a publicar novo comentário, desculpando-se e dizendo que, tal como faz muita gente, costuma corrigir ligeiramente fotografias, sem nenhuma intenção malévola. Quer dizer, a manipulação não implica em si a vontade de esconder alguma coisa (o quê?) mas apenas considerações estéticas. A opinião pública e os tabloides, ou os tabloides e a opinião pública, ficaram ultrajados e a fotografia foi retirada de circulação. A história tem circulado à volta do mundo, com comentários em jornais de referência nos cinco continentes, como se se tratasse de alguma conspiração internacional.

O Daily Mail, essa tribuna da virtude, publicou o seguinte comentário: “É uma falta de ética e muito pouco cavalheiresco da parte do Príncipe William por a culpa da manipulação na esposa. Por amor de deus, foi ele quem fez a fotografia!”

Uma dessas publicações é a revista americana The New Yorker. Nela se resume bem a situação: “A explicação mais plausível para a ausência de Kate é a mais simples e aquela que foi inicialmente anunciada em Janeiro: ela está a recuperar de uma grande cirurgia. O que o Palácio de Kensigton não revelou na altura é sua ingenuidade sobre tecnologia e redes sociais ,e a compreensão mais sofisticada que o público tem das duas. Como disse um editor do tablóide The Sun “é uma organização do século XX, talvez mesmo do século XVI, a brincar com jogos do século XXI”

A referência ao Palácio de Kensigton é porque é sob esse nome que trabalham as dezenas de funcionários que tratam da gestão da casa e das relações públicas dos príncipes. Não vivem lá, evidentemente; são a “secretaria”.

Não deixa de ser interessante, este arranjo entre a 'firma' e os súbditos, que se pode resumir à expressão: “uns posam, os outros pagam”. Sem poder político e sem ter realmente nada de importante para fazer, os royals tornaram-se numa espécie de programa Big Brother, com concorrentes de luxo. Pensando bem, também é preciso que se portem mal, ou menos bem, para manter os níveis de audiência.