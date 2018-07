A retórica anti-imigração de Trump deu asas à campanha do MORENA (o Movimento de Renovação Nacional), com o coração político à esquerda. O presidente agora eleito, Andrés Manuel Lopez Obrador (tratam-no pelas iniciais, AMLO) fez da garantia de que não deixará construir o muro na fronteira um dos trunfos eleitorais – embora as promessas anti-corrupção e anti-cartéis tenham sido as mais poderosas. Na Europa, a crise dos migrantes parece cada vez mais um pretexto para derrubar os líderes que querem uma Europa forte e coesa. Os adversários da União dentro da União sabem que desta vez quem está na Casa Branca a comandar a política dos Estados Unidos também não está interessado numa Europa forte, antes pelo contrário.

A integração europeia avançou na segunda metade do século XX, com a visão de estadistas europeus e com alto patrocínio político dos Estados Unidos da América, a quem interessava uma Europa forte para fazer tampão ao expansionismo soviético. Acabada a Guerra Fria, a Europa deixou de ser palco estratégico principal para os EUA, mas continuou a ser uma parte relevante no sistema multilateral de alianças, tanto as económicas como as militares, políticas e culturais.

Com Trump, tudo mudou. A Europa deixou de ser vista como a aliada preferida. O mundo de Trump assenta em três impérios (EUA, China e Rússia) que controlam o mundo. As amizades de Trump estão muito mais em Israel e na Arábia Saudita do que na União Europeia.

Os líderes de países do Leste Europeu que se serviram muito da solidariedade europeia para construírem (na Hungria, na Polónia, na Eslováquia, na República Checa) o seu futuro pós-soviético, mas que têm ideologia nacionalista, oposta aos ideais fundadores da União Europeia, perceberam que, com Trump em Washington, a ocasião está madura para avançarem contra a União.

A crise dos migrantes é um pretexto mesmo a calhar. Há uma crise com o acolhimento de migrantes na Europa, sim, mas nada que se compare com o que aconteceu há três anos. Entre 2015 e 2016, entraram na Europa (dados Frontex, a agência europeia de fronteiras), à volta de 1,5 milhões de pessoas, grande parte formada por refugiados que fugiam da guerra da Síria e de outros conflitos do Médio Oriente. Em 2017, a queda foi brusca para pouco mais de 200 mil. Os números do primeiro semestre deste ano são semelhantes aos do mesmo período de 2017. Confirma-se que a pressão migratória está a moderar-se, sendo que com escalada, como sempre, nos meses da primavera e verão em que o Mediterrâneo está menos hostil para a travessia em barcos que deveriam estar fora de uso. Há menos gente na travessia embora, alertam a Cruz Vermelha Internacional e as ONG, os perigos estejam maiores.