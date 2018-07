Susan Meiselas (n.1948, Baltimore, EUA), gosta de se definir como fotógrafa, sem mais, e faz questão de escolher as histórias que quer contar. A denúncia das injustiças, em especial sobre mulheres, é uma constante no percurso repleto de prémios. Meiselas documentou com a espantosa força descritiva do seu olhar minucioso e sensível, a realidade dos conflitos armados da América Central dos anos 80, a diáspora do povo curdo, a selvajaria da violência doméstica e os quartos escuros da indústria do sexo.

Foi por aí que começou. A série que primeiro lhe deu fama, quando entrou para a agência Magnum, realizou-a ao longo de três verões, entre 1972 e 1975: captou a solidão de jovens prostitutas em cidadezinhas na costa nordeste dos Estados Unidos. Fez mais do que fotografá-las. Cuidou a reportagem completa em áudio, com gravação dos sons de antes, durante e depois do ato com os clientes, também os comentários, de piadas a ameaças por parte dos empresários desse comércio do sexo. Meiselas fez questão de discutir com as raparigas como as mostrava, sem exuberâncias e sem alguma concessão a qualquer manipulação da realidade.

Meiselas deixa claro, no catálogo de uma exposição que apresentou em Paris: “A fotografia tende a não representar toda a verdade, é uma parte dela. É apenas um ponto de partida para construir um relato”.

Entre 1978 e 1980, Susan Meiselas focou-se no combate da guerrilha sandinista pela libertação da Nicarágua que levou ao derrube do ditador Anastasio Somoza e instalação de um governo revolucionário liderado por Daniel Ortega. Naquele tempo, para muita esquerda romântica europeia, as conquistas de Daniel Ortega, Eden Pastora (o comandante Zero, depois dissidente e inimigo), Sérgio Ramirez, Ernesto Cardenal e outros, aparecia como a concretização de uma utopia. Era a ilusão de triunfo dos defensores dos pobres e oprimidos. Foi belíssima a energia inicial para mudar a sociedade do modelo autoritário para a revolução que dava a ilusão de poder democrático de toda a gente, em que todos eram de facto cidadãos. Foi o que Júlio Cortázar definiu como “processo místico” numa Nicarágua “tão violentamente doce”.