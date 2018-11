Cláudia* tem 28 anos. Deixou as Honduras e trouxe consigo os três filhos. É uma de tantas famílias na caravana de migrantes que subiram a pé todo o percurso que vai das Honduras até à fronteira mexicana com os EUA. O filho mais pequeno ainda não caminha e, por isso, percorreu mais de 2000 km’s na sua cadeira de bebé. Tiveram de deixar as Honduras porque a família não conseguia pagar as “taxas de segurança” aos gangues. Teve de fechar o seu pequeno negócio e fugir depois de ser ameaçada. As duas crianças mais velhas perguntam com regularidade quando voltam para casa. Depois do cansaço de tanta caminhada, o desejo de Cláudia é chegar a um sítio seguro onde os filhos possam ir à escola e possam, por fim, sentir-se em casa.

Saúl era condutor de autocarro. Com dois filhos menores, vivia em constante medo por eles. Os gangues extorquiam-lhe boa parte do pouco dinheiro que ganhava. Decidiu, depois de várias ameaças, tomar a dura decisão de abandonar as Honduras onde nasceu e viveu toda a vida. Já no México foi ilegalmente deportado de volta para as Honduras onde sofreu um novo ataque a que não sobreviveu.

A América já não é a promessa que foi. Donald Trump, que agora ocupa a Casa Branca, também ele filho de uma mulher migrante, demoniza todos os migrantes, refugiados e requerentes de asilo. Perante a caravana de migrantes que caminha desde as Honduras e de El Salvador a pé há mais de um mês, deu ordens de recepção aos militares, com carta verde para o uso de força letal e a fronteira está aberta, mas com bastantes constrangimentos. Fala daquelas pessoas como ameaça. Não o são. São pessoas como nós, à procura da vida.

São os mesmos que fogem da pobreza, da miséria, da intolerância, da violência e da perseguição. Todos eles, todas as pessoas do mundo têm o direito de requerer asilo à chegada a uma fronteira e têm o direito de que o seu caso seja analisado e a protecção internacional lhe seja dada se assim necessitarem. Não é o que acontece.