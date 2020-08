O reforço bomba deste mercado! Ricardo Quaresma no Benfica por dois anos, mais um de opção. Isto seria o que escreveria se eu fosse o editor de um jornal desportivo que já perdeu a dignidade. Quaresma foi dado como certo no Boavista em vários órgãos de comunicação. O próprio desmentiu no Instagram, dizendo “Escreveram que eu estou a caminho do Boavista mas eu estou é a caminho do Algarve para uns dias de férias com a família. Para a próxima não se esqueçam de me perguntar se é verdade antes de publicarem. Não têm necessidade é de andar a enganar os adeptos.” Se eu fosse o Quaresma, teria ainda acrescentado “E depois os ciganos é que têm fama de enganar as pessoas (emoji de navalha)”.

Comentadores em vários programas de televisão “estão em condições de anunciar” vários reforços antes do tempo, fazendo usos das suas fontes anónimas, próximas e exclusivas. Fontes essas que acertam 1% das vezes. Os mesmos que dão uma importância desmedida ao futebol são os que desvalorizam este tipo de especulação, sem perceberem que isso acaba por dar um pouco o mote para a sociedade. Se o futebol é assim tão importante e os jornais desportivos mentem e ninguém se importa nem regula, porque haveríamos de agir de forma diferente quando o tema é menos importante do que o futebol como por exemplo a política? O futebol goza de uma impunidade que até o Ricardo Salgado inveja. A corrupção é um pouco a céu aberto e só nos preocupamos com a que é feita em nome dos adversários. Os nossos clubes são sempre puros e castos e tudo é normal porque o futebol é um mundo à parte onde as regras do bom senso não se aplicam. No jornalismo é isso que se verifica. Não há qualquer pudor em inventar notícias para vender jornais, especialmente em época de transferências já que não há resultados de jogos para estampar na capa. Não há qualquer pudor em plantar notícias para especular o mercado e fazer subir o valor deste ou daquele jogador. O mundo do futebol é mais promíscuo do que a parte de trás da cantina de uma escola secundária, com a diferença de que aqui ninguém bate o pé.

Se calhar estou a exigir demasiado do jornalismo desportivo, não sei. Um jornalismo que tem o Nuno Luz como uma das principais figuras se calhar merece que se baixe um pouco as expectativas, mas imaginem que o resto da sociedade se regia assim:

- Casal assassinado por Cavani! Ahhhh, afinal é outro, esqueçam.

- Cristina Ferreira vai assinar pelo Sexy Hot! Ahhh, afinal parece que não, esqueçam.

- Maddie apareceu e já está a realizar os testes médicos! Ahhh, afinal não era ela, esqueçam.

Anda a ERC a perder tempo a avaliar se o João Manzarra dizer sémen no telejornal, a desafio do Bruno Nogueira, é mau gosto ou não, mas punir e multar notícias deliberadamente falsas para o click bait e vender jornais, não há tempo.

