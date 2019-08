Conheci a aldeia de Cem Soldos no outono do ano passado, quando fui lá fazer um espetáculo de stand-up com o meu colega Dário Guerreiro. Apesar de só ter permanecido na aldeia poucas horas, porque não se conhece nada a fundo na estrada, fiquei cativado não só pela graciosa aldeia, como pela eficiência e dedicação do SCOCS, clube/associação que organizou tanto esse espetáculo como está à frente do quase adolescente festival Bons Sons.

Na altura, prometi que voltava em agosto, para me estrear no festival. Agora, eu sou perito em promessas vãs deste género. Desejava ir, mas no fundo era um “depois logo se vê”. Não tinha noção de que era um festival que merece juras de compromisso um pouco mais sólidas.

O meu preconceito era básico: o Bons Sons é um festival para hipsters. Hipsters com menos dinheiro e apelidos do que os hipsters do Primavera, mais novos do que os hipsters do Paredes. Mas para hipsters. Hipsters que estudam Ciências da Comunicação na FCSH (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) e frequentam a Casa Independente. Hipsters que dobram a calça e uma vez escreveram um artigo sobre Kierkegaard para a Comunidade Cultura e Arte. Mas enganei-me.

O Bons Sons não define ninguém. Ninguém tem cara de quem vai ao Bons Sons. Cem Soldos é uma aldeia de porta aberta que exorta qualquer um a conhecer música portuguesa ao vivo sem ritos de pertença. Não é um local onde se coloque as pessoas em caixas, mas onde a fauna é tão diversificada — e descomprometida na sua diferenciação — que não há uma pirâmide alimentar social evidente.