O acordo de quinta-feira, dia 17, anunciado por Boris Johnson e Jean-Claude Juncker, sorridentes e aliviados, parecia encerrar definitivamente as conversações entre as duas partes. Juncker acrescentou imediatamente que, havendo acordo, não precisa haver prorrogação: o Reino Unido sai da União Europeia a 31 de Outubro, conforme Johnson sempre jurou.

Leo Varakar, o Primeiro-ministro da República da Irlanda, o país da UE mais interessado numa solução consensual, apressou-se a afirmar que é um “bom acordo”.

Não que não houvesse imediatamente críticas: Jeremy Corbyn, em Londres, uma hora depois, lembrou que o combinado cria uma fronteira no mar da Irlanda e nada diz sobre regras dentro da solitária Grã-Bretanha que protejam os trabalhadores (que actualmente se rege por regras europeias) e que assim “ficam à mercê dos grandes empresários americanos”. Mas Corbyn, que continua a esquecer-se que o que acontecer ao seu país atingirá tanto trabalhadores como empregadores, não tem estatuto para contrariar o alívio evidente em todas as capitais europeias.

Na verdade o novo acordo é pior que o amaldiçoado “acordo de Checkers” que Theresa May viu recusado três vezes no Parlamento. O problema irresolúvel, como toda a gente sabe e alguns não querem reconhecer, é a fronteira entre as duas irlandas – a República, que permanece na UE, e o Ulster (vulgo Irlanda do Norte), que fica no Reino Unido –, a única fronteira terrestre entre os europeus e os ingleses.

Em vez dum esquisito “backstop” que atirava o problema para as calendas e fazia de conta que não havia fronteira até futuras decisões, o que agora se combinou é que passa a haver duas fronteiras não recíprocas. Ou seja: os bens que vão do Ulster para a República são desalfandegados, os que passam da República para o Ulster estão isentos; e os bens que vão do Ulster para a Grã-Bretanha têm de ser fiscalizados, enquanto os que navegam em sentido contrário passam sem problemas. Parece complicado? É complicado e, sobretudo, presta-se a todo o tipo de contornos e falcatruas. Esta situação, sendo tão obnóxia, também será temporal. Daqui a quatro anos a Assembleia da Irlanda do Norte votará se continua por mais quatro, numa votação em que vence a maioria simples. Se votar que não, o acordo termina dois anos depois, ou seja, daqui a seis anos.

Portanto, Johnson foi obrigado a ceder terreno para conseguir ganhar a sua guerra: sair da UE a 31 de Outubro. E apressou-se a salientar uma vantagem do Brexit que ninguém se tinha lembrado: haverá uma redução de funcionários ingleses em Bruxelas. É mais uma das suas balelas. Na realidade, as complicadíssimas negociações que se seguirão ao Brexit – as centenas de regras e normas entre Grã-Bretanha e a UE terão de ser decididas caso a caso – o que levará a um movimento permanente de muitos funcionários ingleses em Bruxelas. Serão anos de trabalho. Para não falar dos milhares de operacionais alfandegários que vão operar as novas fronteiras.

Mas isto são pormenores. O que interessa realmente é que o acordo de quinta-feira precisava de ser ratificado pelo Parlamento Europeu – o que é dado como certo – e pelo Parlamento Britânico, o que era muito mais incerto. A Câmara dos Comuns, nestes três anos desde que Theresa May desencadeou o Artigo 50, desaprovou todas as propostas a favor duma saída sem acordo e aprovou todas as propostas para um acordo, mas nenhum acordo em concreto. Ou seja, os ingleses não se entenderam, e tudo indicava que não se entenderiam agora. Ficou então marcada uma sessão nos Comuns para este sábado, 19 de outubro, – a primeira desde 1982, aquando da Guerra das Malvinas – a fim de se votar documento.