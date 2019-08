“Suportar o insuportável” foi a expressão usada pelo Imperador Hirohito em 15 de Agosto de 1945, ao anunciar aos seus súbditos pela rádio a rendição do Japão. É a expressão mais dramática do que significa aceitar uma situação inaceitável. Muitos “suportares” do insuportável aconteceram na História, normalmente devido a derrotas nacionais. Os ingleses, depois de lutar na guerra de 1939-45, quando chegaram a sentir-se perdidos, passaram a acreditar no poder ilimitado da sua resiliência. Em entrevistas feitas actualmente nas ruas da Grã-Bretanha, tem sido habitual ouvir dizer “Aguentámos em 1939, podemos aguentar novamente”, ou por outras palavras com o mesmo espírito. Em 1940, perante a ameaça de invasão, escassez de bens e inferioridade militar, o Reino Unido mostrou o espírito de sacrifício e o empenho necessários para sobreviver e, finalmente, vencer o inimigo (com ajudas, mas isso não vem para o caso).

Estas pessoas entrevistadas na rua, patrióticas, orgulhosas, denodadas, certamente que aguentarão estoicamente o destino que as espera. A diferença de 39-45, que nós, cá fora, tão bem percebemos, é que desta vez não há nenhuma invasão nem ameaça hostil. A “perda de soberania” que invocam como um dos principais motivos para sair da UE (os outros são os custos financeiros e a concorrência dos trabalhadores estrangeiros) não é um facto real. O país conservou a sua soberania durante os 50 anos em que esteve integrado na Europa, em parte porque teve sempre um estatuto de excepção, em parte porque conservou as suas instituições intactas. Ou seja, a desgraça pela qual vão ter de passar agora não vem de fora, é auto-infligida. No entusiasmo do referendo de 2016, votaram com o coração e não com a cabeça, pois ambos os lados ignoraram completamente as projecções económicas, ou distorceram-nas em nome de princípios. Mas ao fim de dois anos a esmiuçar as impossibilidades práticas (fronteira das Irlandas) e medir os constrangimentos económicos, já não resta nenhuma dúvida de que o país vai passar uns anos muito difíceis. Os “leavers” [partidários da saída da UE] nem sequer afirmam que vai ser fácil, mas sim que o país tem capacidade de suportar o insuportável.

O sofrimento não será para todos, como de costume. Os manipuladores internacionais do dinheiro já estão a ganhar com as flutuações do câmbio. O sistema é relativamente simples: sempre que o valor da libra cai, o que tem acontecido continuamente nos últimos dois anos e continuará por mais algum tempo, compram bens no mercado internacional com libras. Portanto, sempre que a libra cai o valor do investimento em libras sobe. Quando, algures no tempo, a libra estiver no mínimo, terão um capital colossal. Quanto aos manipuladores ingleses, os “haves”, no calão do país, limitam-se a cambiar as suas libras por divisas estrangeiras. Quando os preços do capital tiverem caído na Grã-Bretanha, poderão recomprar as libras e investir no país a preços de saldo.

Entretanto, o sistema de democracia parlamentar que protegeria os interesses dos “have nots” – os que têm menos capacidade financeira, a maioria da população – perverteu-se dentro das suas regras. Só um exemplo: os últimos dois primeiros-ministros, Theresa May e Boris Johnson, não foram eleitos por voto popular. Com a decisão de Johnson pedir à Rainha para suspender o Parlamento, absolutamente legal, a probabilidade de pessoas que não foram eleitas fazer uma coisa que não foi referendada – a saída da UE sem qualquer acordo – torna-se uma inevitabilidade.