A sua existência tem-se revelado um seguro contra o risco: o United ainda não perdeu com ele em campo. Já marcou três golos — dois de penálti. Normalmente, os golos de grande penalidade sofrem uma depreciação, aqui ganham mais valor. Um indivíduo que vem da liga portuguesa, chega a uma equipa repleta de egos inchados e começa a ser ele a bater os penáltis é um indivíduo que mereceria respeito no seio de qualquer gang dos subúrbios de Manchester.

Ian Wright, antigo jogador do Arsenal, disse à BBC o seguinte: "ele tinha números incríveis na Liga Portuguesa, mas toda gente pensava Bom, é a Liga Portuguesa". Wright tem toda a razão — não merece aqui nenhuma exaltação pseudo-patriótica. É mesmo difícil de acreditar que Bruno Fernandes tenha jogado tanto tempo na Liga Portuguesa. Não pela sua qualidade futebolística — sempre houve grandes jogadores no nosso campeonato — mas porque é notório que é um homem com inteligência acima da média. E um homem com inteligência acima da média não decide passar dois anos e meio a jogar em Portugal.

Bruno não deixa de ser mais esperto que nós. Enganou-nos bem. Julgámos que ele só era capaz de levar uma equipa portuguesa em dificuldades às costas. Afinal, ele é capaz de levar qualquer equipa em dificuldades às costas. Até na melhor liga do Mundo. Isso confere a Bruno um valor inigualável no mercado futebolístico. A equipa não joga nada à meses? Contrata o Bruno. O meio-campo tem um problema posicional? Chama o Bruno. As redes sociais andam a fazer demasiados memes a gozar com o treinador? Estou sim, fala Bruno?