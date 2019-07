Já chegámos ao fim da curva da polémica, porque já se apresentaram demissões. O adjunto do secretário de Estado da Proteção Civil, Francisco José Ferreira, que terá recomendado as duas empresas que fabricaram os kits e as golas, demitiu-se. Não há nenhum problema em ser padeiro. Até deve ser das profissões estatisticamente com melhores níveis de honestidade das que compõem o parlamento e o governo. Toda a gente já mandou entregar alguma encomenda na padaria, dificilmente o mesmo aconteceria na firma de advogados do bairro. Agora, o estereótipo diz-nos que os padeiros se deitam frequentemente com mulheres alheias. Não tardaria até se sucumbirem à promiscuidade na política.

Já Eduardo Cabrita, que tem uma conhecida tara com microfones (seria mais justificado que a tivesse com golas, há pessoas que ficam muito elegantes quando as envergam), deu um tapa no microfone de um jornalista e disse que também se tratava de material inflamável. Sim, tem razão. Mas é mais inflamável para quem se quer queimar sozinho.

