Mas, um dia, as tuas graças pareceram-me baças. O teu vestido branco, as flores no cabelo, impossivelmente bacocas, provincianas. Apaixonei-me por outra, mais culta, boémia, sempre elegante e cocote com o seu chapéu plumado. Vivi-a num nevoeiro, inebriado em vinho bordelês, que acompanhávamos com comté e reblochon da Laurent Dubois. O seu encanto estupidificou-me, na forma como falava, na roupa que escolhia. Passeávamos no Quartier Latin, seguíamos o Sena com o olhar, trocávamos literatura na Shakespeare & Co. Não tivemos futuro, mal tivemos presente, mas ficou-me o gosto.

Quando eventualmente acordei do seu torpor, confesso que não me lembrei logo de ti, das tuas curvas, do teu cheiro. Regressei-te, mas inquietavas-me. Tu recebeste-me com amor e eu rejeitava-o. Não o queria. Acabamos sempre por despeitar o amor que sabe a casa. Eu invejava o que conhecia apenas na prosa dos outros, o que saboreava noutras bocas, o que sentia com outros dedos.

Assim, parti. Fiz sozinho o Canal da Mancha, embalado pelas promessas de Benjamin Clementine, e dei com outra, sedutora na sua seriedade, com olhos húmidos, cinzentos. Faltava-lhe a graça boémia, mas tinha no seu menear despachado e importante um charme e uma confiança que me deixaram curioso. Os primeiros encontros foram distantes, sempre na companhia de amigos comuns. Das trocas de olhares subtis ficaram sobretudo intenções nunca concluídas e era sozinho que terminava essas noites, em quartos de hotel com janelas que davam para pátios interiores. Aí, pensava em ti, porque não tinha mais em que pensar.

Encontrei-a pela primeira vez a sós uns tempos mais tarde. Passeámos por Covent Garden, fomos a uma exposição no Soho e terminámos loucamente apaixonados, nos braços um do outro, depois de uma memorável noite no West End. Trocámos promessas, jurei que regressava e voltei para casa, de coração desfeito, como voltava sempre.

Tu soubeste-me regressado e procuraste-me, deste-me novamente casa – foste-me sempre casa - mas sabias-me permanentemente no estrangeiro, fora de ti. A minha inquietação levava-me para longe, onde conheci muitas outras, das quais guardo memórias belíssimas, os jantares românticos em Trastevere, o passeio de barco no Prinsengracht, as caminhadas de mãos dadas nas Ramblas ou as tardes de copos no parque do Monbijou . Apaixonei-me loucamente por todas elas e a cada novo amor crescia-me a impaciência de conhecer o próximo.

Tornei-me um louco insatisfeito, até que de repente me descobri em casa e, pela primeira vez, casa não eras tu. Encontrei-a, por acaso, num banco do Washington Square Park. Tocava um saxofone de olhos fechados e o ritmo negro da música transiu-me. Desviei o olhar por um minuto, imaginei Coltrane, e quando regressei a ela, já me fugia pela 5.ª Avenida, numa corrida desenfreada. Persegui-a até ao Empire State Building, dando encontrões nas pessoas, que me insultavam. Ouvia-a a rir, sabia bem o que me tinha feito. Eu estava rendido, perdido para ela. Apanhei-a finalmente em Times Square, onde a senti pela primeira vez encostada a mim, com uma luz incrível, livre, única. Ela era o seu próprio Sol e ao beijar-me tornou-me em mais um dos seus pequenos asteróides.

Whitman prometeu-me libertinagem, passeios e felicidade e eu encontrava-a aí mesmo, descabelada no meio desse mundo para onde ela me chamou como se eu fosse o único. E eu fui, doido, crédulo, o único num mundo de únicos, que ela recebia com o mesmo beijo, com o mesmo Sol, com a mesma canção. Ganhei-lhe os hábitos e os vícios e adorei-os a todos como se fossem meus desde sempre.

Passeávamos juntos por Nolita, onde comíamos comida de imigrantes antes de cruzarmos a East Village em busca de livrarias esquecidas. No horizonte tínhamos prédios altos, de cujo topo nos víamos para sempre, num amor esbracejado e barulhento feito de manhãs frias no Central Park e de noites quentes nos terraços dos hotéis.

Amámo-nos junto ao lago, em Prospect Park, depois de cheirarmos todas as flores do Jardim Botânico. Na Brooklyn Bridge, vimo-nos plenamente, e nesse dia tatuei-a na memória e no coração. Terminávamos sempre na West 3rd street, à janela do meu quarto pequeno, com vista para todas as promessas que ela me fez. Fomos tão felizes.

Talvez tenha sido essa memória de felicidade que me levou novamente a ti. Comecei por te lembrar em sonho, sabes? Acordado, ela estava sempre demasiado presente para que me acudisses ao pensamento. Mas assim que adormecia, deixava que o sonho me levasse com ele. E estranhava de manhã ao perceber que me levava a ti.

Inquietei-me ao princípio, pois não me queria crer nostálgico. Ela era tudo o que sempre quis. Era todas numa só, uma explosão de vida e de experiências que me embriagavam, que me iludiam. Mas resignei-me a que me regressasses. A saudade está sempre em casa no coração de um português. Voltaram-me memórias de ti, das nossas caminhadas à beira do rio, dos croissants do Careca, do pastel de bacalhau com queijo da serra, do mar, dos Lusíadas, da Mensagem, da nossa língua.

Lembrei-me das pessoas que me apresentaste no Príncipe Real, dos segredos que me mostraste desde o miradouro da Graça, do elétrico amarelo onde subimos a Rua da Misericórdia, das gargalhadas que demos no Villaret. Lembrei-me muito do nosso primeiro beijo, à sombra dos jacarandás.

Fiz as malas e deixei-a. Ela não me olhou quando saí. Estou certo de que não lhe farei falta, mas espero que ela se lembre de mim. Voltei para ti convicto, mas não inteiro. Deixei-lhe lá uma parte.

Sabia que não seria a última vez, nem com ela, nem com outras. Ainda nem imaginava quão difícil se tornaria esta vida itinerante, assim que me roubassem a liberdade de itinerar. Mas hoje, que não te posso ter, enches-me de saudade. Não há nada como uma pandemia para nos alinhar os amores; a liberdade cria ilusões que se dissolvem ao primeiro contacto das grilhetas com a pele.

O regresso está para breve, já o imagino. Aterrarei na Portela, respirar-te-ei novamente. Serei abraçado pelos meus, que me aconchegarão como se não me vissem há uma vida, sem saberem que é verdade. Ver-te-ei cheia de luz e vou sorrir-te.

Eis-me, Lisboa, voltei para ti. Volto sempre, ainda que nunca deixe de partir.