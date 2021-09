É com regozijo que informo os leitores do SAPO24 que o espaço de comentário que aqui assino tem, felizmente, nula relevância. É que, na passada semana, apelou-se aqui à desinstalação da aplicação Twitter do telemóvel dos políticos portugueses. Se tal repto tivesse tido aceitação, eu não teria tema para esta terça-feira. Afortunadamente, Francisco Rodrigues dos Santos não me lê e tornou-se no mais recente caso de político que sofre com esta rede social, de acordo com o princípio do utilizador-pagador (usar a rede para escrever parvoíce, pagando com a dignidade).

Em primeiro lugar, é curioso que Francisco Rodrigues dos Santos exija “sucesso escolar” a quem quer que seja, uma vez que é notório para todos que chegou a líder do CDS sem saber ler nem escrever. Chicão, neste mandato como Presidente do CDS, tem sido como o aluno da primária que chega ao quarto ano sem saber dominar as contas de subtrair: claramente não vai passar ao segundo ciclo.

Chicão exorta Joacine Katar Moreira a procurar saber mais sobre a história da expansão portuguesa através de um manual escolar do 5º ano, de História e Geografia de Portugal. Isto revela que tudo o que Francisco Rodrigues dos Santos sabe sobre a expansão portuguesa está circunscrito aos conteúdos programáticos que são leccionados a crianças que não têm sequer vestígios de buço. Esperamos é que tenha aproveitado para ler com atenção os capítulos de Geografia, para que não volte a ficar tão apavorado com atividade sísmica.

Algumas pessoas consideraram como um erro do partido LIVRE a escolha de Joacine Katar Moreira para candidata em 2019. Entretanto, Joacine desvinculou-se do partido, mas a sua presença no parlamento tem revelado mais sobre a direita portuguesa do que se o candidato tivesse sido outro. Alguém imaginaria Francisco Rodrigues dos Santos a ordenar a Rui Tavares que fosse ler um manual escolar sobre a área em que se doutorou?

É que Katar Moreira tem um doutoramento, é investigadora académica. Antes disso, licenciou-se em História Moderna e Contemporânea. Chicão sabe perfeitamente que as posições de Joacine vêm de um pensamento crítico em relação à história, com o qual ele discorda. Colocar esse pensamento no plano da acusação de ignorância é só mais uma tentativa do CDS recuperar o eleitorado saudosista que já perdeu. Chicão diz para os outros irem estudar, mas o cábula é ele. Afinal, copia a cartilha toda do Chega.