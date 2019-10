Greta Thunberg e o movimento Fridays For Future conseguiram fazer o que as gerações adultas não conseguiram – uma mobilização global para a maior crise que enfrentamos em conjunto enquanto humanidade. Com mais de 2500 eventos em 117 países na Semana de Mobilização pelo Clima, este movimento está a mostrar aos governos, às empresas e a todos e todas nós que não podemos continuar na inércia e conforto de nada fazer, de encontrar desculpas ou mesmo de “fazer o mínimo porque já é alguma coisa”.

Nas últimas décadas, nenhum outro movimento conseguiu trazer a crise climática para a agenda dos líderes políticos, dos media, das escolas e das famílias. Obrigado a estes jovens pela perseverança e pela força que lhes foram necessárias para o conseguir. Para eles, também a mensagem de que já estão a mudar a História: a Greve Climática Global juntou milhares de pessoas, na passada sexta-feira, em todo o país, mais novos e menos novos.

A jovem Greta fez na Cimeira da Ação Climática das Nações Unidas um discurso que emocionou muita gente. Na sua frase mais conhecida dizia “como ousam?” (how dare you?). Esta pergunta era dirigida aos líderes, que com as suas palavras vazias roubaram os sonhos a Greta e às crianças e jovens como ela. E também a todos nós: como ousamos olhar para ela e para os jovens à procura de esperança? Uma esperança que deviam ser os jovens a procurar e a encontrar em nós.

Depressa as redes sociais se tornaram local de polarização, com milhares de pessoas a criticarem Greta pelo seu discurso, que acusaram de ser apenas lido por ela, uma marioneta que reproduzia com lágrimas palavras escritas e frases preparadas por adultos. Até da sua doença se fizeram valer para a acusarem. Como se atrevem? Este discurso de ódio e de procura de descredibilização mostra que, de facto, estes jovens dificilmente poderão encontrar esperança em nós – pelo menos, em muitos e muitas de nós.