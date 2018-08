Apresento aqui, cronologicamente, a história da CP.

1844: Fundação da Companhia das Obras Públicas de Portugal, cujo objetivo é promover os estudos para a construção do caminho de ferro em Portugal.

1856: Abertura à exploração pública do troço entre Lisboa e Carregado, na Linha do Leste, na bitola de 1,44 m, inauguração do caminho de ferro em Portugal.

1858: Início do transporte de mercadorias em pequena velocidade.

1868: Inaugurado o serviço direto de Lisboa a Madrid, para passageiros de 1.ª classe.

1873: Inauguração dos trabalhos de construção da Linha do Douro.

1887: Abertura à exploração pública do troço entre Tua e Pocinho, na Linha do Douro.

1889: Abertura à exploração pública do troço da Linha de Cascais entre Pedrouços e Cascais.

1890: Inauguração da estação central do Rossio.

1948: Chegam a Portugal as primeiras locomotivas diesel-elétricas.

1987: Início do Serviço Alfa entre Lisboa e Porto.

2018: Comboios Alfa suprimidos por falta de condições na vaga de calor.

2022: Serviço Intercidades passa temporariamente a ser operado por mini-comboios turísticos daqueles que há nos Zoos e assim.

2026: Redução da oferta. Alteração da frequência na Linha do Oeste, comboios passam agora uma vez por ano.

2034: Vaga de calor em Portugal, com temperaturas a chegar aos 68 graus à sombra. Ar condicionado continua sem funcionar. CP diz que tem uma ventoinha por carruagem.

2037: Subúrbios de Lisboa gentrificam-se e Linha de Sintra torna-se em linha histórica, como justificação para não se comprar material circulante novo.

2040: Inteligência Artificial introduzida nos Comboios, CP reduz 98% dos funcionários.

2041: Sindicato dos Robots dos Caminhos de Ferro é criado, associados fazem greve de três meses.

2045: Música “Apita o Comboio” proibida em todo o país, após protestos de ativistas antipoluição sonora que acham que não se deve apitar à beira do mar, mesmo à beirinha.

2052: Primeira viagem do TGV celebrada com pompa e circunstância pelo Presidente da República, Salvador Sobral.

2070: Surgem relatos de que um utilizador do Alfa terá conseguido aceder ao Wi-Fi da carruagem pela primeira vez na história.

