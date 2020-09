A primeira pergunta que se impõe, em português corrente é, onde raio fica o Darfur?

Pois então, localiza-se na região Oeste do Sudão, um país no extremo oriental da África subsaariana, com uma costa que dá para o Mar Vermelho. Está ao Sul do Egipto e ainda tem fronteiras com a Líbia, o Chade, a República Centro Africana, o Sudão do Sul, a Etiópia e a Eritreia. Tudo países de primeira água, como se vê.

O Sudão, independente desde 1956, quando saiu da tutela da Grã-Bretanha e do Egipto, começou logo a vida com disputas internas – sendo que “disputa” quer dizer massacres de civis, milícias à solta, genocídio e outras misérias – entre os 41 milhões de habitantes espalhados por cerca de 1.900.000 quilómetro quadrados. Agricultura de subsistência e abundância de petróleo seriam boas razões de disputa; mas o que mais divide os sudaneses são as questões religiosas entre muçulmanos, cristãos ortodoxos, coptas, presbiterianos e animistas. Quer dizer, o Sudão, como muitos outros países, foi criado artificialmente pelas potências colonizadoras, sem preocupações étnicas ou religiosas com os “cafres”, originando nações naturalmente ingovernáveis.

Os muçulmanos, salafistas e wahabitas, predominantes no Norte e Oeste, dominaram o poder central logo de início, a partir da capital, Kartum, provocando revoltas constantes dos cristãos e animismas do Sul, que culminaram em 2011 com a independência do Sudão do Sul. Entre 1989 e 2019 o Sudão foi governado pela ditadura sanguinária de Omar al-Bashir, responsável pelo massacre de cerca de 400 mil pessoas. (Os números de mortos e vítimas em geral são sempre cálculos inverificáveis.)

Podia pensar-se que, dividido o Sudão em dois países com predominâncias religiosas opostas, a paz seria uma possibilidade. Mas não, na região Oeste do Sudão (do Norte), chamada Darfur, ficaram muitos não muçulmanos que começaram a ser sistematicamente perseguidos. Milícias apoiadas por Kartum, os famigerados janjaweed, fazem constantes incursões na região, torturando e assassinando populações inteiras. Calcula-se que o conflito já fez mais de 200 mil mortos e deslocou cerca de dois milhões, dos sete que habitam o Darfur. A partir de 2003, os habitantes organizaram-se militarmente para fazer frente aos janjaweed e os massacres indiscriminados transformaram-se numa “guerra de libertação”.

Entre as vítimas do conflito não estão só os locais; todas as organizações internacionais não governamentais que têm tentado ajudar a população também sofrem assassinatos e desaparecimentos.