Eu vivi e cresci a imensos metros do local onde o João Miguel Tavares nasceu, ali, no cruzamento da Avenida do Brasil com a Avenida de Roma. Foi nessa casa que habitei até fazer aquilo que a maior parte dos lisboetas faz após acabar o secundário: fazer bullying a portalegrenses por não fazerem parte da bolha privilegiada de Lisboa. Boa parte dos lisboetas, infelizmente, já não o faz com tanto afinco. Mas aquela será sempre a minha bolha. E esta foi, é e será sempre a minha cidade.

Tenho a honra de ser o primeiro filho da democracia a presidir às comemorações do discurso de João Miguel Tavares no 10 de Junho. Não sei o que é viver sem liberdade. Também me recordo pouco do que é viver sem João Miguel Tavares.

Portugal permitiu que um simples estudante de uma cidade do interior, sem qualquer ligação à capital e às suas elites, fosse subindo aos poucos na vida e chegasse até aqui. Sendo que o “aqui” são as elites. Portanto, não as combatam. Juntem-se a elas. Até porque a elite é melhor. Daí chamar-se elite. Não vamos ser preconceituosos com ela.

O meu crescimento acompanhou o crescimento da democracia portuguesa.

Vi o quanto o país mudou.

Até ao final da década de 90, Lisboa estava a mais de quatro horas de autocarro de Portalegre, o que era perfeito. Hoje, o João Miguel Tavares tem de visitar familiares todos os meses, porque com a autoestrada não tem desculpa.

Mas o país progredia, e eu via-o progredir. Os meus pais estudaram mais anos e tiveram mais oportunidades do que os meus avós. Eu estudei mais anos e tive mais oportunidades do que os meus pais. Os meus filhos em princípio não vão ter mais oportunidades porque alguém rebentou com este esquema aqui pelo meio.

Como acontecia em tantas casas, a família do JMT investia parte do salário a comprar livros e enciclopédias que chegavam pelo correio, a prestações. Sim, sim. Foi o Planeta de Agostini que lhe deu a cultura necessária para perceber 10% do que o Pedro Mexia diz.

Os pais lutavam por isso – lutavam menos por eles, do que pelas suas crianças, para que elas tivessem uma vida melhor, estudassem, fossem “alguém”. Os seus filhos chegariam às universidades. Estudariam dezasseis, dezassete, vinte anos, se fosse preciso. Viajariam mais. As suas férias não estariam limitadas aos 15 dias em Albufeira. Que, vendo bem, é bem bom. A maior parte estaria limitada aos 8 dias no parque de campismo da Costa da Caparica. Mas os seus filhos seriam grandes. Seriam felizes. Seriam europeus. Iriam para a cama com uma sueca. E uma húngara. E uma checa. E uma eslovena. E um arménio.

A geração dos pais de JMT sacrificou-se para que os filhos tivessem o que eles nunca tiveram. Mas é possível que eles tenham tido aquilo que mais nos tem faltado nos últimos vinte anos: um objetivo claro para as suas vidas e um caminho para trilhar na sociedade portuguesa. Ou emprego estável. Talvez fosse um emprego estável.