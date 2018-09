Numa altura em que o tema se agarrou discretamente à sociedade como um broche ao peito, tenho gostado muito dos argumentos de quem é contra. E ainda bem que há tanta gente com bom senso. Que isto, por este andar, é prostitutas, é droga, é casamento gay, e damos por nós numa orgia mundial imunda que origina o fim dos tempos perante a fúria de Deus. Paremos antes disso, por favor.

“Ninguém é prostituta por opção” ou “ninguém sonha ser prostituta!”. Gosto muito destes argumentos porque assumem – com toda a legitimidade moral que os autores decretam a si mesmos – as suas convicções como certas para todo o mundo. Se eu não quereria nunca ser prostituta, ninguém havia de querer com certeza. Eu costumo usar também este argumento para outras profissões como contabilista ou fiscal-de-linha. É impossível alguém querer ser tais coisas por vontade própria.

“A prostituição não é um trabalho digno porque é trocar sexo por dinheiro”. Excelente. Mais uma vez, a decidirem que o seu conceito de dignidade é o que está certo para toda a gente. Uma coisa é certa, mais indigno do que alguém se prostituir, só mesmo alguém que o faça e ainda pague Segurança Social, IRS, tenha direito a seguro de saúde, fundo de desemprego, e todas essas coisas absurdas e medievais. “Mas isso é tornar um corpo num objeto do capitalismo”, argumento que me apareceu ali pela esquerda. Sim, mais vale fingirmos que o capitalismo não existe e que ninguém no mundo precisa de (e quer muito) dinheiro. Ah, como é bonito o sonho do comunismo!