Não vamos discutir aqui se o Governo chinês, ou seja, o Partido Comunista xijipinguista, tem muita ou pouca responsabilidade na pandemia do Covid-19. As hipóteses são várias – foi de propósito, por descuido, ou por negação inicial –, mas o facto incontestável é que o mundo inteiro, com razão ou sem ela, considera a China responsável por esta aflição à escala planetária.

Os ataques ao Governo chinês não se devem a preocupações humanitárias, bem entendido; as motivações são políticas, uma vez que a peste surgiu num contesto de disputa entre os chineses e os norte-americanos, e num cenário mais geral de expansão do Império do Meio, que há anos investe pesadamente na sua afirmação entre as nações. No meio, ainda há questões menos abrangentes, mas ásperas para todas as partes, como Hong Kong, Taiwan, o tratamento dos uigures e os investimentos internacionais estratégicos.

Embora os planos expansionistas chineses não sejam segredo nenhum – a Nova Rota da Seda, o domínio da tecnologia 5G e as compras de empresas estratégicas em toda a parte – Pequim tentava sempre dar a impressão de cordialidade pacífica. Ao mesmo tempo que afirmava que seu o modelo de comunismo capitalista é o melhor do mundo, Xi também insistia que todo os países vão beneficiar com o aumento de transações globais e que a China não tem pretensões de domínio no sentido tradicional – militar, com ocupação pela força.

Claro que só acreditava neste bom rapaz quem quisesse acreditar, pois via-se bem como tratava as minorias religiosas, os teimosos de Hong Kong, protegidos por um estatuto negociado com os ingleses em 1997, e os rebeldes de Taiwan, que a China conseguiu expulsar do palco internacional. No entanto, a diplomacia chinesa usava o que se pode chamar de “soft power”. Quando o país era acusado de alguma aleivosia, a resposta era do inocente ofendido, “olhe que não, estamos a respeitar os compromissos assumidos”.