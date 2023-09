Neste artigo, mergulharemos profundamente na realidade do e-commerce, desconstruindo e desmistificando 10 crenças equivocadas que teimam em persistir. Prepare-se para uma jornada de esclarecimento, enquanto desvendamos a verdade por trás desses mitos e revelamos como o comércio eletrónico está a redefinir o cenário económico e tecnológico no mundo contemporâneo.

Mito 1: "O E-Commerce é apenas para grandes empresas com orçamentos avultados."

Isto é como dizer que só as grandes festas merecem bolos grandes. Este mito é uma ideia preconcebida comum, mas está longe de ser verdade. O comércio eletrónico está acessível a empresas de todos os tamanhos. Pequenas e médias empresas podem criar lojas online com orçamentos modestos e alcançar o seu target através de estratégias de marketing digital inteligentes. O mundo digital oferece oportunidades de crescimento para todos, independentemente do tamanho do orçamento, e muitas pequenas empresas têm tido sucesso ao aproveitar o E-Commerce como um canal de vendas eficaz.

Mito 2: "As pessoas só compram produtos baratos online."

Nada mais errado! De iates a carros de luxo, as pessoas estão dispostas a gastar muito dinheiro online, desde que confiem no vendedor e no processo de compra. O E-Commerce é um mercado diversificado que atende a diferentes orçamentos, indo além das compras de produtos mais acessíveis.

Mito 3: "E-Commerce é apenas para produtos físicos."

Este mito limita o E-Commerce a uma visão restrita. Embora seja verdade que muitas lojas online vendam produtos físicos, o comércio eletrónico abrange muito mais do que isso. Serviços digitais, como streaming de música, cursos, softwares, aplicações e jogos ditais, são bons exemplos de artigos imateriais que podemos comprar na web.

Mito 4: "Todo a gente abandona carrinhos de compras online."

De acordo com um estudo recente, realizado pelo Baymard Institute, a percentagem de carrinhos de compra abandonados situa-se, neste momento, em termos gerais, nos 70%. No entanto, mesmo sabendo que os carrinhos de compras não têm pernas para andar, estes podem ser abandonados devido a surpresas desagradáveis como, por exemplo, o pagamento adicional de portes de envio ou processos de pagamento complicados. Simplificar e ser transparente ajuda a reduzir este problema.

Mito 5: "É fácil e rápido ficar rico com um negócio em ambiente E-Commerce."

Este é um mito perigoso que atrai muitos aspirantes a empreendedores online com promessas de enriquecimento rápido e sem esforço. Se fosse assim tão fácil, todos nós seríamos milionários. No entanto, a realidade é que o sucesso no E-Commerce, como em qualquer outro negócio, requer trabalho árduo, dedicação e planeamento estratégico. Embora seja possível alcançar o sucesso financeiro no comércio eletrónico, isso geralmente leva tempo e exige um compromisso sólido.

Os negócios de sucesso no E-Commerce envolvem a construção de uma marca sólida, a compreensão das necessidades do cliente, a gestão eficaz das operações e a adaptação a um mercado em constante mudança. O crescimento sustentável requer esforço constante e não há garantias de enriquecimento rápido. Neste sentido, é importante abordar o E-Commerce com expectativas realistas, planeamento cuidadoso e uma mentalidade empreendedora a longo prazo.

Mito 6: "As estratégias de marketing digital são todas iguais."

Isso seria como dizer que todos os temperos têm o mesmo sabor. Este mito subestima a diversidade e complexidade do marketing digital. Na realidade, as estratégias de marketing variam com base no público, produto e objetivos. Desde o Search Engine Optimization (SEO) até publicidade paga e marketing de influenciadores, cada tática requer conhecimento especializado. O sucesso no marketing digital exige uma compreensão profunda do público-alvo e a capacidade de adaptar estratégias para alcançar resultados eficazes, mostrando que não existe uma abordagem única que funcione para todos. Lembre-se que cada negócio é único e requer uma estratégia de marketing personalizada e orientada para resultados.

Mito 7: "As pessoas só compram produtos online de grandes marcas."

Embora as grandes marcas tenham uma presença significativa no comércio eletrónico, muitos consumidores compram produtos de marcas mais acessíveis, independentes e até mesmo de vendedores individuais em plataformas de comércio eletrónico. A internet oferece um mercado diversificado, onde os consumidores têm acesso a uma ampla gama de produtos e podem descobrir novas marcas e produtos de forma conveniente. A escolha de compra online não está limitada apenas às marcas conhecidas, e a variedade de opções é uma das vantagens do comércio eletrónico para os consumidores.

Pequenas empresas e marcas independentes conquistam a lealdade dos clientes com atendimento personalizado e produtos exclusivos e pensados para o consumidor final.

Mito 8: "O E-Commerce acabou com as lojas físicas."

Embora o comércio eletrónico tenha transformado a forma como compramos, não matou completamente as lojas físicas. As lojas físicas ainda desempenham um papel crucial no retalho, oferecendo experiências presenciais, a oportunidade de ver e tocar produtos e a conveniência imediata das compras. O comércio eletrónico e as lojas físicas muitas vezes coexistem e até se complementam, à medida que as empresas adotam uma estratégia omnicanal para atender as necessidades dos consumidores modernos. Já ouviu falar em Phygital Commerce?

Mito 9: "A entrega rápida é o único fator que importa para os clientes que compram online."

Embora a entrega rápida seja um fator importante para muitos clientes, não é o único que importa. As pessoas valorizam, também, preços justos, portes grátis, checkout fácil e rápido, um excelente serviço de apoio ao cliente e muitos outros fatores. Portanto, para manter os clientes satisfeitos, é fundamental considerar uma abordagem holística que vá além da simples entrega rápida, abraçando todos os aspetos da jornada do cliente.

Mito 10: "Oferecer muita variedade de produtos é sempre melhor."

Ter uma oferta excessiva de produtos pode sobrecarregar os clientes e dificultar a tomada de decisão. Às vezes, uma seleção mais focada de produtos de alta qualidade pode ser mais eficaz do que uma lista interminável de opções. Lembre-se do impacto da Lei de Hick-Hyman: o tempo de reação de uma pessoa é proporcional ao logaritmo do número de opções disponíveis. Por outras palavras, quanto mais opções forem apresentadas a uma pessoa, mais tempo ela levará para tomar uma decisão.

Em resumo, o E-Commerce é um ecossistema dinâmico e em constante evolução que desafia mitos comuns. Tanto para empreendedores quanto para consumidores, é essencial compreender que o sucesso online exige estratégia, dedicação e a capacidade de adaptar-se às necessidades do mercado. Desmistificar conceitos errados ajuda a aproveitar ao máximo as oportunidades do comércio eletrónico, criando experiências de compra online excecionais para todos os envolvidos e intervenientes.