Foi anunciada a composição do novo Governo e fiquei um pouco desiludido. Vivemos tempos em que as personalidades políticas têm de ser mais mediáticas do que competentes e se, à imagem dos EUA, temos um presidente que ficou conhecido na televisão, fazem falta ministros mais famosos. Com os deputados já conseguimos dar um passo em frente este ano e eleger alguns apenas e só porque têm espaço para falar na televisão e, por isso, aqui fica a minha lista alternativa de Governo:

- Primeira Ministra – Cristina Ferreira seria a minha escolhida;

- Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros – Sara Norte, com provas dadas em negócios no estrangeiro, penso que seria a escolha ideal para o cargo;

- Ministra de Estado e da Presidência – Maria Vieira. Porquê? Porque a ministra que vai tomar posse é a Mariana Vieira e fez-me lembrar a parrachita. Esta nomeação teria a vantagem de conseguirmos 2 ministros pelo preço de um, já que o marido dela vinha atrelado;

- Ministro de Estado e das Finanças – Cristiano Ronaldo, obviamente. Se dizem que Centeno é o CR7 das Finanças, imaginem o que seria ter mesmo o Cristiano a gerir o dinheiro do país. Do nada fez uma fortuna e sabe usar melhor do que ninguém 300 mil euros de cada vez;

- Ministro da Defesa Nacional – A Maya ou a Maria Helena, pois teríamos os anjos da guarda do nosso lado, bastando lançar as cartas em vez de comprar antiaéreas;

- Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital – Rui Unas. É alguém que soube transitar da televisão para a Internet e é perito em economia através da utilização de cupões da Prozis;